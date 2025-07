Rio Investidora e Construtora lança projeto em Indaiatuba

Foi apresentado no mês de junho em Indaiatuba o projeto residencial Studio Linen, desenvolvido pela empresa Rio Investidora e Construtora. O empreendimento prevê a construção de unidades compactas destinadas tanto à moradia quanto à locação por curta duração.

O evento contou com a presença de representantes do setor imobiliário local e de convidados especiais, entre eles o ex-jogador Marcos Rocha, que participou como convidado. O lançamento reforçou a entrada da construtora no mercado regional, com destaque para a proposta de integração com plataformas digitais de hospedagem.

O Studio Linen será composto por 180 unidades de studios e flats, com previsão de operação após a conclusão das obras. Durante o evento, foram divulgados dados sobre a expectativa de ocupação e rendimento médio mensal por unidade, com base em modelos de uso misto.

Participaram do lançamento representantes de empresas do setor imobiliário, incluindo Sônia Mazzetto, da Imobiliária Z10, e Ronaldo Issao Galo e Antônio Carlos Tomazeli, empresários ligados ao setor industrial da região. A participação desses profissionais reflete o interesse local por novos formatos de desenvolvimento urbano e investimento imobiliário.

O projeto contempla áreas comerciais de conveniência, como mini mercado e farmácia, além de serviços sob demanda via aplicativo. Para mobilidade urbana, está prevista a implantação de estação de aluguel de veículos por hora.

A fachada do empreendimento foi projetada com linhas arquitetônicas contemporâneas. Na área de lazer, estão previstas piscina aquecida, academia, brinquedoteca, playground, pet park, spa, salão de beleza, sala de jogos, cozinha gourmet e salão de festas.

A Rio Investidora e Construtora atua desde 1983 e tem origem familiar. Desde 2019, passou a desenvolver projetos próprios com maior autonomia, com atuação em Itapema (SC) e no estado de São Paulo. Até o momento, a empresa já entregou empreendimentos em diferentes regiões, com ênfase em qualidade técnica e planejamento urbano.

Os sócios Alexandre Metelo e Alex Metelo têm conduzido os últimos projetos da empresa com base em critérios técnicos e estratégicos, priorizando soluções adaptadas ao contexto de mercado.

As obras do Studio Linen estão previstas para iniciar em 2025, com possibilidade de antecipação conforme definições operacionais. Além disso, a construtora estuda a replicabilidade do modelo em outras cidades do interior paulista.

O novo empreendimento faz parte de uma linha de desenvolvimento imobiliário que busca integrar funcionalidade, acessibilidade e viabilidade econômica, respondendo a tendências observadas em centros urbanos de diferentes regiões do país.





