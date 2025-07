Guia Viajar Melhor indica 101 viagens para fazer no Brasil

O Viajar Melhor, guia de viagens brasileiro, lançou uma seleção especial com 101 dicas de viagens no Brasil, em uma curadoria com dezenas de destinos turísticos distribuídos por todas as regiões do país. A curadoria também teve destaque no Terra, site parceiro onde o guia de viagens também publica notícias sobre viagens e turismo.

Intitulada “Viaje pelo Brasil: 101 lugares para conhecer ao menos uma vez”, a publicação foi criada com o objetivo de apoiar turistas que buscam planejar viagens nacionais, reunindo informações sobre locais que compõem a diversidade geográfica e cultural brasileira.

Na publicação, o guia de viagens inclui sugestões que vão do litoral ao interior, da Região Norte ao extremo Sul do Brasil, com foco em experiências variadas, como turismo histórico, cultural, ecológico e urbano. Entre os exemplos citados estão a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha (PE), o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (MA), as Cataratas do Iguaçu (PR), o Parque Nacional de Anavilhanas (AM), e a Chapada dos Veadeiros (GO).

Também há sugestões como Ouro Preto (MG), Parintins (AM), Jericoacoara (CE), Maragogi (AL), Gramado (RS), Petrópolis (RJ), Cunha (SP), entre outros. Além da lista de destinos, o site de viagens apresenta informações práticas, como orientações sobre épocas mais adequadas para visitação, exigências específicas de acesso, e recomendações sobre hospedagem, transporte e sustentabilidade.

Há também incentivo à valorização da cultura local e do comércio regional, especialmente em comunidades tradicionais e áreas de preservação ambiental. O objetivo é oferecer um panorama abrangente do potencial turístico nacional, tanto para o público interno quanto para estrangeiros interessados em conhecer o Brasil.

Panorama do turismo no Brasil

Em 2024, o Brasil registrou a chegada de 6,7 milhões de turistas estrangeiros, superando a meta de 6,4 milhões previstos para o ano e representando um crescimento de 14,6% em relação a 2023. Somente no mês de dezembro, o país recebeu mais de 806,4 mil visitantes de fora do país.

A publicação “Viaje pelo Brasil: 101 lugares para conhecer ao menos uma vez”, do Guia Viajar Melhor, acompanha o interesse crescente em viagens pelo país, oferecendo dicas atualizadas das principais regiões turísticas brasileiras. A reportagem, assinada pela equipe de redação do Guia Viajar Melhor, visa valorizar alguns dos melhores destinos para conhecer no Brasil.

Durante o verão de 2024/2025, mais de 59 milhões de brasileiros planejavam viajar a lazer, com um gasto médio estimado em R$ 2.514 por pessoa, totalizando uma movimentação financeira de aproximadamente R$ 148,3 bilhões no período.

Destinos para conhecer no Norte do Brasil

Entre os destinos incluídos no guia, o Norte do Brasil apresenta áreas de floresta, rios e comunidades locais. O Parque Nacional de Anavilhanas, no Amazonas, abriga um arquipélago fluvial formado por centenas de ilhas entrecortadas pelas águas do Rio Negro, sendo acessado por embarcações para atividades como observação de fauna e deslocamento entre comunidades.

Também no estado, o guia indica Alter do Chão, que possui bancos de areia e águas de rio, com estrutura voltada ao turismo. Já no extremo norte, o Monte Roraima, localizado na divisa entre Brasil, Venezuela e Guiana, é destacado como um destino procurado por pessoas que buscam percursos a pé em regiões de montanha e áreas remotas.

Viagens para fazer no Nordeste do Brasil

No Nordeste, o Guia Viajar Melhor destaca os destinos por sua relação com o litoral, formações geográficas e manifestações culturais. Jericoacoara, no Ceará, é retratada como uma opção para quem busca mais contato com a natureza, com suas áreas de dunas, lagoas e formações rochosas próximas ao mar. Maragogi, em Alagoas, é procurada por suas piscinas naturais formadas durante a maré baixa.

Na Bahia, por exemplo, o Pelourinho, localizado em Salvador, é apresentado por suas construções coloniais e por ser palco de manifestações culturais e religiosas ligadas à história afro-brasileira. Já no Maranhão, os Lençóis Maranhenses são destacados pela presença de dunas entrecortadas por lagoas temporárias, que se formam durante o período de chuvas.

Região Centro-Oeste: áreas naturais e locais de visitação

No Centro-Oeste, o guia aponta regiões associadas à presença de rios, cavernas, chapadas e áreas de conservação. Em Bonito, no Mato Grosso do Sul, visitantes podem realizar atividades como flutuação em rios, visitação a cavernas e caminhadas em trilhas. Na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, há trilhas que passam por áreas de cerrado e levam a quedas d’água e formações rochosas.

Já o Pantanal, que se estende pelos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é uma planície alagável que abriga espécies da fauna e flora brasileiras, podendo ser percorridos por viajantes interessados em observação de animais e vivência em fazendas locais.

Destinos para viajar no Sudeste

No Sudeste, os locais selecionados reúnem elementos históricos, culturais e naturais. Ouro Preto, em Minas Gerais, é um centro urbano marcado por igrejas, ruas de pedra e construções ligadas ao período colonial. No estado do Rio de Janeiro, Paraty reúne um centro urbano com construções históricas e áreas de mar e floresta ao redor.

A Ilha Grande, também no estado fluminense, possui áreas de trilha, praias e comunidades que vivem em áreas de preservação. Em Minas Gerais, o Instituto Inhotim, em Brumadinho, é apresentado pelo guia por combinar obras de arte contemporânea com áreas ajardinadas e de vegetação nativa.

Região Sul: paisagens naturais e áreas urbanas

No Sul do Brasil, o Guia Viajar Melhor explica que os destinos combinam passeios na natureza, vegetação e capitais estruturadas como Florianópolis. No Paraná, um dos lugares indicados são as Cataratas do Iguaçu, formadas por mais de 200 quedas d’água distribuídas ao longo do Rio Iguaçu, em área de proteção federal.

Em Gramado, no Rio Grande do Sul, a publicação destaca os eventos culturais e práticas voltadas ao turismo durante diferentes épocas do ano. Já em Santa Catarina, o guia indica a Serra do Rio do Rastro, que pode ser é percorrida por uma estrada com curvas acentuadas que liga áreas do interior ao litoral, com pontos de parada em mirantes e áreas montanhosas.

Website: https://instagram.com/guiaviajarmelhor/