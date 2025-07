Empresas do interior ganham o Brasil com inovação logística

Nos últimos anos, um movimento consistente vem se destacando no cenário econômico brasileiro: empresas com sede em cidades pequenas ou médias têm conquistado protagonismo nacional em seus setores. Segundo o Índice Omie de Desempenho Econômico das Pequenas e Médias Empresas (IODE-PMEs), os dados mostram que, em 2024, esse grupo de negócios cresceu seu faturamento em 4,5% na comparação anual. A expansão desses empreendimentos revela uma mudança importante na geografia dos negócios no Brasil, antes concentrada nos grandes centros.

Dentre as estratégias para alcançar o cenário nacional, está a logística otimizada. Com investimentos em centros de distribuição, sistemas automatizados, transportadoras parceiras e integração digital, empresas do interior do país conseguem entregar produtos em 24 a 48 horas em grandes regiões. É o caso da Magazine Médica, localizada em Concórdia (SC). Fundada há 21 anos, a empresa faz parte do Grupo Ballke e se consolidou como um e-commerce do segmento de produtos médico-hospitalares. Com dois centros de distribuição e mais de 10 mil itens no catálogo, que vão de descartáveis, materiais cirúrgicos até medicamentos, a empresa atende mais de 160 mil estabelecimentos de saúde em todo o Brasil.

A estratégia de atuação como "one-stop-shop" — modelo que concentra todos os produtos em um só canal de compra — e o investimento em tecnologia e inteligência logística têm sido fatores-chave para seu crescimento. Segundo Luciano Grunitzhy, sócio-fundador da empresa e diretor presidente, a “agilidade nas entregas é resultado de um ecossistema que integra tecnologia, gestão de estoque e relacionamento com fornecedores”.

“A logística é um motor importante do nosso negócio. Atendemos todo o Sul e Sudeste, com 95% das entregas em até 48 horas, algo que só é possível com planejamento e investimento”, afirma.

A tendência de expansão também acompanha a dinâmica do setor de saúde e produtos médicos no Brasil. No comércio exterior, os números são expressivos: em 2024, as exportações brasileiras de dispositivos médicos cresceram 24,6%, atingindo US$ 1,17 bilhão. Já as importações aumentaram 20,49%, chegando a US$ 9,79 bilhões, de acordo com a Apex Brasil.

Essa realidade incentiva empresas brasileiras a pensar além do mercado interno. Conforme a pesquisa “Trajetórias FDC de Internacionalização das Empresas Brasileiras", da Fundação Dom Cabral (FDC), 64% das companhias nacionais desejam ampliar sua atuação internacional. Entre as que já atuam fora do país, 45,1% aumentaram seus investimentos no exterior nos últimos anos.

Empresas do interior, como a Magazine Médica, já fazem parte desse cenário. A companhia, que nos últimos anos aumentou sua importação direta de produtos, planeja ampliar cada vez mais sua atuação com foco em eficiência de custos e acesso direto a fabricantes globais. A meta, segundo seu fundador, é garantir os melhores preços aos clientes e encurtar distâncias na cadeia de suprimentos.

Outro ponto comum entre empresas que crescem fora dos grandes centros é a valorização do capital humano. Com programas de incentivo, participação nos lucros e foco no desenvolvimento profissional, essas companhias constroem ambientes de trabalho capazes de atrair e reter talentos, mesmo longe das capitais. No caso da Magazine Médica, o lançamento de um programa de participação nos lucros em 2024 e a criação de um laboratório de tecnologia interna para desenvolvimento de soluções com inteligência artificial fazem parte dessa visão integrada de futuro.

“A tecnologia é uma ferramenta, mas é o time que transforma ideias em resultados. Nosso crescimento acompanha o desenvolvimento tecnológico e também das pessoas que constroem a empresa todos os dias”, afirma Grunitzhy.

Grunitzhy pondera que o “crescimento de empresas fora de grandes centros não é apenas um fenômeno pontual, mas um indicativo de mudanças estruturais no modelo de negócios brasileiro. Com apoio da tecnologia, inteligência logística e visão estratégica, empreendimentos de todos os portes podem desbravar fronteiras, alcançar novos mercados e disputar espaço no mercado nacional. Ao mesmo tempo, esse movimento contribui para a descentralização econômica, a geração de empregos locais e a ampliação de polos para além dos tradicionais", diz.

“A trajetória de empresas como a Magazine Médica mostra que não é o CEP que define o alcance de um negócio — e sim a sua capacidade de se adaptar, inovar e entregar valor em qualquer lugar do país", conclui o executivo.

