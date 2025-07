Brasileiros devem se atentar a leis e finanças antes de comprar imóveis nos EUA

Adquirir um imóvel nos Estados Unidos exige atenção a regras específicas de cada estado, estrutura tributária local e planejamento financeiro internacional. Para brasileiros que buscam diversificar investimentos e dolarizar o patrimônio, conhecer as etapas e obrigações legais da compra é essencial para evitar riscos, perdas financeiras e problemas regulatórios.

Entre os pontos que exigem atenção estão o tipo de visto, a origem e comprovação dos recursos, a legislação cambial brasileira sobre envio de dinheiro ao exterior e o pagamento de tributos nos dois países. O Banco Central do Brasil determina que valores superiores a US$ 10 mil enviados ao exterior devem ser devidamente declarados e registrados.

Além disso, é fundamental considerar os custos com documentação, cartório, escritura, manutenção do imóvel e eventuais taxas estaduais. Em muitos casos, o comprador também deve lidar com a tributação sobre renda de aluguel e ganhos de capital nos EUA, o que exige apoio de consultores especializados.

“É fundamental ter um consultor que compreenda o cenário jurídico dos dois países. Isso evita riscos e proporciona mais segurança em todas as etapas da compra”, afirma Luis Campos, agente imobiliário brasileiro que atua na Flórida.

Ele reforça a importância de avaliar a rentabilidade da operação: “Se o imóvel for usado para aluguel, é necessário conhecer as regras locais e prever todos os custos envolvidos”.

