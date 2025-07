LTIMindtree Lança 'GCC-as-a-Service'

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], empresa multinacional de consultoria em tecnologia e soluções digitais apresentou hoje seu GCC-as-a-Service. Os serviços se destinam a organizações que desejam definir GCCs e ampliar os existentes para otimizar custos e gerar valor agregado. O catálogo abrange uma gama de serviços de Construção, Operação, Transformação e Transferência, oferecendo aos clientes a opção de escolher o que precisam.

Os anúncios do GCC-as-a-Service são designados por posto ou serviço para garantir a otimização de custos e a geração de valor. As Soluções de Talentos da LTIMindtree, parte de nossos Serviços de Construção, permitem que os clientes incorporem com eficiência talentos prontos para os negócios desde o primeiro dia, através de seu ecossistema interno de aquisição de talentos com tecnologia de IA. Como parte dos Serviços de Transformação, a Empresa proporciona ofertas específicas a cada setor; soluções tecnológicas e estruturas que aceleram a geração de valor. Os clientes poderão aproveitar seu Ecossistema de IA BlueVerse Agentic com agentes específicos a cada setor e função, bem como seus estúdios de IA ao redor do mundo para acelerar sua jornada de IA.

Venu Lambu, Diretor Executivo e Diretor Geral da LTIMindtree, disse: "Os GCCs estão se convertendo em centros estratégicos para transformação e eficiência específicas do setor. O GCC-as-a-Service da LTIMindtree ajuda empresas a construir, expandir e evoluir seus GCCs em centros internacionais de inovação, ao aproveitar nosso ecossistema BlueVerse para impulsionar recursos de última geração e obter uma vantagem competitiva com IA escalável e responsável."

O GCC-as-a-Service da LTIMindtree inclui:

Construção: Suporte completo para criar entidades, ao garantir a prontidão legal e de conformidade e desenvolver a infraestrutura em grandes cidades de todo o mundo. Os serviços incluem capacitação operacional para finanças, contabilidade, tributação, configuração de espaços de trabalho e TI.

Suporte completo para criar entidades, ao garantir a prontidão legal e de conformidade e desenvolver a infraestrutura em grandes cidades de todo o mundo. Os serviços incluem capacitação operacional para finanças, contabilidade, tributação, configuração de espaços de trabalho e TI. Operação: Os serviços incluem gestão de transição, governança de programas, excelência na entrega e gestão do conhecimento. Isso tem ainda mais melhorias com a plataforma Talent Engage da LTIMindtree e a LTIMindtree Shoshin, uma plataforma de aprendizagem baseada em IA para o setor de construção, tecnologia e habilidades interpessoais.

Os serviços incluem gestão de transição, governança de programas, excelência na entrega e gestão do conhecimento. Isso tem ainda mais melhorias com a plataforma Talent Engage da LTIMindtree e a LTIMindtree Shoshin, uma plataforma de aprendizagem baseada em IA para o setor de construção, tecnologia e habilidades interpessoais. Transformação: Conjunto completo de facilitadores de transformação, incluindo ofertas específicas a cada setor, soluções tecnológicas e estruturas. Os clientes também podem acessar os estúdios de IA da LTIMindtree nos EUA, Europa e Índia.

Conjunto completo de facilitadores de transformação, incluindo ofertas específicas a cada setor, soluções tecnológicas e estruturas. Os clientes também podem acessar os estúdios de IA da LTIMindtree nos EUA, Europa e Índia. Transferência: Serviços de transição estruturados que abrangem migração de talentos, transferência de capacidades, gestão de mudanças e transferência de conhecimento para garantir sucesso e continuidade a longo prazo.

Para saber mais sobre o GCC-as-a-Service da LTIMindtree, clique aqui.

Sobre a LTIMindtree:

A LTIMindtree é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que permite que empresas de diversos setores reinventem seus modelos de negócios, acelerem a inovação e maximizem o crescimento utilizando tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital de mais de 700 clientes, a LTIMindtree oferece vasta experiência em domínios e tecnologias para promover uma diferenciação competitiva superior, experiências excepcionais para os clientes e resultados de negócios impactantes em um mundo cada vez mais conectado. Com mais de 84.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 40 países, a LTIMindtree — uma empresa do grupo Larsen & Toubro — oferece soluções para os principais desafios de negócios mais complexos e entrega transformação em larga escala. Para informações adicionais, visite www.ltimindtree.com.

