Lumnis lança jornada educacional sobre crédito internacional

A empresa de consultoria em crédito internacional Inteligência Comercial e a plataforma Lumnis Educacional acabam de lançar uma jornada educacional de formação para agentes e gestores do setor de crédito internacional e internacionalização de empresas.

A jornada educacional é uma trilha prática que inclui o Curso de Formação de Agentes de Crédito Internacional (CFACI) e o Pré-MBA em Formação de Gestor de Crédito Internacional (FGCI). A formação técnica e executiva também capacita profissionais a atuar com planejamento fiscal internacional.

Luciano Bravo, CEO da Inteligência Comercial e mentor na Lumnis Educacional, revela que a criação da jornada educacional voltada especificamente para agentes e gestores do setor nasceu da constatação de um vácuo no mercado brasileiro.

“Embora o Brasil concentre muitas empresas aptas à captação internacional de crédito, poucas empresas utilizam este recurso, e pouquíssimos profissionais sabem como estruturar essas operações. A criação FGCI e do CFACI busca suprir a carência de profissionais capazes de conectar empresas brasileiras a linhas de crédito globais, por meio de uma formação de cunho técnico e prático”, explica o empresário.

Segundo o mentor, o CFACI tem base prática e foco em operações via Lei Nº 14.286 (antiga Lei de Nº 4.131/62), garantias internacionais, project e corporate finance. Enquanto o Pré-MBA em FGCI, é voltado para atuação estratégica e execução de operações financeiras com foco global. “A trilha tem como objetivo formar um profissional capaz de compreender, estruturar, operacionalizar e escalar operações de crédito externo”.

Bravo esclarece que o FGCI é composto por dez módulos que incluem desde fundamentos do crédito internacional e fontes globais de financiamento, Marco Legal Brasileiro e Compliance Internacional até conteúdos técnicos como matemática financeira aplicada, análise de balanços e diagnóstico de risco de crédito e técnicas de comunicação.

“A formação em nível Pré-MBA também abrange temas como instrumentos internacionais, como SBLC, Bank Guarantees, Letters of Credit, produtos financeiros globais por setor — agro, imobiliário, exportação —, inteligência artificial (IA) aplicada ao setor e um módulo prático, em que o aluno é monitorado no trabalho de credit finance de uma empresa real”, complementa o CEO.

Perfil profissional do aluno da jornada

De acordo com o mentor, a jornada foi pensada para atender um público amplo que inclui empreendedores, profissionais liberais como advogados, contadores, consultores e especialistas em agronegócio, incorporação imobiliária, comércio exterior e gestão financeira.

“O programa aceita tanto iniciantes quanto profissionais experientes em busca de evolução. A formação atende profissionais em transição de carreira, ou que, dentro das empresas queiram adicionar uma função às suas responsabilidades, profissionais liberais que buscam complementar suas prestações de serviços ou especialistas que pretendem ampliar sua autoridade”, afirma Bravo.

O programa tem uma proposta de ensino que se baseia em aulas com linguagem técnica acessível, abordagem prática com desafios reais de estruturação de crédito, simuladores de operações com acesso a um ecossistema de captação de recursos e possibilidade de imersões internacionais com foco em networking.

“O programa busca preparar os participantes para atuar em um mercado global cada vez mais complexo e regulado, ao prepará-lo para atuar com habilidade profissional, segurança jurídica e diferencial técnico que o nivela com os melhores players globais”, declara o mentor.

Para Bravo, o crédito internacional ainda é tratado como um tabu no Brasil, não por falta de um arcabouço legal, uma vez que a lei brasileira correspondente completa 63 anos em 2025, mas por razões culturais.

O especialista pontua que esta cultura afasta o empresário de soluções de crédito em moeda estrangeira. “Disto decorre o amplo desconhecimento dos respectivos mecanismos, a total ausência de educação técnica nos cursos regulares de disciplinas ligadas às finanças corporativas”, argumenta.

O CEO da Inteligência Comercial aponta os impactos para o mercado brasileiro. “Esta carência mantém empresas reféns de linhas bancárias nacionais com juros compostos e proibitivos, e o Brasil perde competitividade global ao não acessar recursos internacionais com taxas dez vezes menores. Nosso objetivo é formar profissionais para reverter esse jogo, com visão estratégica clara, método e autoridade técnica”, declara.

Para mais informações sobre a jornada educacional, basta acessar: https://lumnis.com.br/ I inteligenciacomercial.com/