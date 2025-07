VT Soluções terá clube de benefícios com curso de inglês

A VT Soluções, empresa especializada em gestão de vale-transporte, anunciou a criação de um clube de benefícios integrado ao aplicativo Meu VT. Com lançamento previsto para 14 de julho, a nova funcionalidade oferecerá descontos em mais de 300 estabelecimentos, como farmácias, cinemas, restaurantes e e-commerces. Além disso, será disponibilizado o SkillPass, curso de inglês exclusivo com certificado.

Intitulado Meu VT Vantagens, o clube de benefícios poderá ser usufruído pelos colaboradores das empresas atendidas pela VT Soluções. O objetivo é ir além das funcionalidades oferecidas pela versão atual do aplicativo e agregar valor à experiência do cliente.

“Além dos descontos, gostaríamos de investir em algo que ajudasse na educação dos colaboradores de nossos clientes. Por meio de uma parceria com Eduardo Glück, professor de inglês com anos de experiência, resolvemos criar um curso exclusivo para que as pessoas possam aprender de forma rápida e prática, pelo celular, de qualquer lugar que estiverem, até mesmo no transporte público”, explica Rodolpho Espinoza, sócio-diretor da VT Soluções.

As aulas serão gravadas e online, divididas por módulos de aprendizagem, com diferentes temas do inglês. “Ao longo do tempo, teremos aulas quinzenais ao vivo, para tirar dúvidas. As atividades também são online e dentro do aplicativo. Após a finalização do curso, o aluno terá direito a um certificado de conclusão”, detalha Glück, doutor em Linguística Aplicada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Segundo ele, o curso é pensado para quem quer começar ou reforçar os fundamentos da língua.

Espinoza e Glück ressaltam ainda a importância do inglês para o mercado de trabalho. Empresas multinacionais, startups e até mesmo negócios locais com fornecedores ou clientes estrangeiros valorizam profissionais que saibam se comunicar em língua inglesa.

Além disso, dominar o idioma estrangeiro pode ajudar o colaborador a ocupar posições mais superiores na empresa em que trabalha e a liderar novos projetos, destacam. Como exemplo, uma pesquisa da Catho, feita em 2023 com 774 gestores e profissionais da área de recursos humanos (RH), apontou que o domínio de idiomas estrangeiros é visto como uma das hard skills mais valorizadas pelas empresas.

A ausência do inglês não prejudica apenas o profissional, mas os negócios como um todo, dizem Espinoza e Glück. Eles lembram que a falta do domínio do idioma leva empresas a perderem até US$ 62 milhões em produtividade por ano, cerca de R$ 340 milhões, na cotação atual. O dado é de uma pesquisa da multinacional Pearson feita com cinco mil profissionais de diferentes países (incluindo o Brasil), conforme divulgado pela Veja.

Além disso, a VT Soluções deve praticar valores de aquisição do programa de benefícios abaixo do valor de mercado, com a ideia de tornar a contratação, por parte dos clientes ativos, mais recorrente, com objetivo de levar inglês de forma acessível para as pessoas. A expectativa da empresa é agregar valor aos colaboradores e simplificar a adesão do Meu VT Vantagens e do curso SkillPass, que serão vendidos juntos através do aplicativo já existente Meu VT.

Para saber mais, basta seguir a VT Soluções no Instagram: https://www.instagram.com/vtsolucoes_/