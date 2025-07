Estética corporal multidisciplinar busca melhores resultados

O mercado de procedimentos estéticos segue em ascensão em todo o mundo e deve chegar a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR, na sigla em inglês) de 8,3% até 2030, conforme estimativa da Grand View Research. O segmento atingiu, em 2023, o valor global de US$ 82,46 bilhões.

A busca por resultados estéticos mais eficazes e duradouros também tem impulsionado a popularidade dos tratamentos multifatoriais, que combinam procedimentos tecnológicos com acompanhamento médico, nutricional e pós-operatório personalizado. É o que afirma a Dra. Thayane Freire, médica especialista em estética avançada.

A profissional também conta que o tratamento multidisciplinar une diferentes áreas da saúde, como medicina, nutrição e fisioterapia em um protocolo completo. “Nessa abordagem, associamos tecnologias de ponta a avaliações bioquímicas, suplementação individualizada e acompanhamento pós-procedimento”, explica.

O Protocolo Evoluto, desenvolvido pela Dra. Thayane Freire, utiliza a tecnologia do endolaser e no pós-operatório pode-se utilizar o infravermelho no auxílio da cicatrização, além de terapias complementares como drenagem linfática, massagem mecanomoduladora e taping.

“O tratamento multidisciplinar ainda prevê apoio clínico, com exames laboratoriais, orientação nutricional e visitas domiciliares no pós-operatório”, destaca a Dra. Thayane Freire. “O objetivo é atuar em múltiplas frentes - gordura localizada, inflamação e retenção de líquidos - para resultados mais harmoniosos e seguros”, complementa a médica.

Personalização e acompanhamento são essenciais

A eficácia do tratamento está diretamente ligada à análise individualizada do paciente. “Consideramos idade, biotipo, histórico clínico, deficiências nutricionais e até expectativas emocionais”, destaca a Dra. Thayane Freire.

Para a médica especialista, o acompanhamento médico-nutricional é essencial por diversos motivos:

Reduz riscos: identifica contraindicações e adapta o protocolo;

Acelera a recuperação: suplementação e dieta anti-inflamatória podem melhorar a cicatrização;

Busca garantir resultados duradouros: combate a causa dos problemas, não apenas os sintomas.

Contraindicações e cuidados

“A combinação de procedimentos exige avaliação rigorosa”, alerta a médica. Pacientes com doenças crônicas não controladas, gestantes ou com distúrbios de coagulação podem ter restrições. Por isso, a triagem com exames é obrigatória.

Segundo a Dra. Thayne Freire, o método possui diferenciais como integração entre estética e saúde, tecnologia associada a cuidado humanizado e resultados que vão além do físico, com objetivo de impactar autoestima e bem-estar.

Para quem a modalidade é indicada?

De acordo com a médica, o tratamento multifatorial é uma alternativa para pacientes que buscam redução de gordura localizada com menor risco de flacidez e tratamento de celulite e retenção hídrica, além de recuperação otimizada após procedimentos invasivos.

“Exija sempre clínicas com equipe multidisciplinar e protocolos transparentes. O ‘segredo’ para um procedimento bem-sucedido está nos detalhes”, ressalta a Dra. Thayane Freire.

A Dra. Thayane Freire (CRM: 32375 - DF), fundadora do Instituto Evoluto, é médica graduada pela Universidad Nacional de Rosario (UNR), na Argentina, com diploma revalidado no Brasil pela Universidade de Brasília (UnB). Membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia Plástica, dedica-se à medicina estética com ênfase em procedimentos corporais de última geração. Além disso, é especialista em técnicas avançadas como a Lipolaser Fracionada.

Para mais informações, basta acessar: https://institutoevoluto.com/