EUA concentram maior comunidade brasileira no exterior

Apesar das mudanças recorrentes nas regras de imigração e das variações nas políticas adotadas por diferentes governos ao longo dos anos, os Estados Unidos seguem como o principal destino de brasileiros que escolhem viver no exterior. Segundo o relatório Comunidades Brasileiras no Exterior 2023, do Ministério das Relações Exteriores, 2,08 milhões de brasileiros residem atualmente no país — a maior comunidade brasileira fora do Brasil.

Segundo o relatório, os EUA lideram com folga na América do Norte, região que concentra 45,3% da população brasileira emigrada. Entre as jurisdições consulares com maior número de brasileiros, Nova Iorque aparece em primeiro lugar, com 500 mil residentes, seguida por Boston (420 mil) e Miami (400 mil). Juntas, essas três cidades concentram mais de 60% dos brasileiros que vivem em território norte-americano.

O advogado especialista em imigração Murtaz Navsariwala, do escritório Murtaz Law, acredita que a escolha dos Estados Unidos como principal destino de brasileiros para viver no exterior reflete uma combinação de fatores históricos, econômicos e sociais.

“A busca por oportunidades de trabalho, acesso a instituições de ensino de excelência e a percepção de maior segurança são motivos frequentemente apontados”, pontua o profissional.

Segundo o advogado, a presença de comunidades brasileiras já consolidadas em cidades como Nova Iorque, Boston e Miami está relacionada à combinação entre oportunidades econômicas relevantes e à presença de comunidades já bem estabelecidas.

“Esses centros urbanos oferecem mercados de trabalho diversificados e historicamente receptivos à mão de obra imigrante, além de redes sociais e culturais que facilitam a integração e reduzem as barreiras iniciais da migração”, explica Navsariwala.

Para o profissional, embora não exista um perfil único de imigrante brasileiro nos Estados Unidos, é possível identificar tendências conforme a região escolhida para residência.

“Em Boston, há uma concentração significativa de brasileiros com alto nível educacional, atraídos por oportunidades acadêmicas e profissionais especializadas, especialmente nas áreas de saúde, tecnologia e educação”, revela o advogado.

De acordo com ele, Miami atrai perfis variados — desde empreendedores até trabalhadores do setor de serviços — impulsionados tanto pela afinidade cultural e linguística, quanto pelo clima mais ameno durante o inverno, que lembra o de muitas regiões do Brasil.

Já em Nova Iorque, o advogado aponta a diversidade de profissionais. “A cidade oferece uma estrutura econômica e multicultural que acolhe perfis diversos com oportunidades em múltiplos níveis de qualificação. Desde a área de finanças, marketing e tecnologia, setores altamente competitivos, até trabalhadores envolvidos em serviços de hospitalidade, serviços gerais e comércio”.

O especialista do escritório Murtaz Law reforça que comunidades brasileiras já estabelecidas nessas cidades influenciam a escolha do destino de novos imigrantes. “As redes oferecem suporte emocional, orientação prática sobre moradia, emprego e documentação, além de contribuir para a preservação da identidade cultural. Para quem está imigrando pela primeira vez, essa estrutura de apoio pode ser um fator decisivo no processo de adaptação”.

Mudança de motivações e critérios na escolha do destino

O advogado especialista em imigração relata ter percebido mudanças nas motivações dos brasileiros que buscam viver no país norte-americano. “Embora fatores econômicos continuem sendo relevantes, cresce o número de pessoas que buscam estabilidade política, segurança pessoal e melhores perspectivas educacionais para seus filhos”.

Para Navsariwala, eventos recentes, como a pandemia e transformações no cenário político e econômico do Brasil, também têm influenciado significativamente essas decisões.

De acordo com o profissional, apesar do elevado custo de vida, Nova Iorque continua sendo um destino atrativo para brasileiros por reunir uma combinação única de oportunidades profissionais em diversos setores, acesso a instituições de ensino de excelência e uma intensa vida artística e cultural.

“A cidade também oferece um ambiente multicultural que favorece a troca de experiências e a inserção internacional. Para muitos, esses elementos são percebidos como investimentos com alto potencial de retorno no longo prazo”, afirma o especialista.

Para o advogado, a decisão entre Nova Iorque, Boston e Miami deve levar em conta uma série de fatores, como objetivos profissionais, preferências climáticas, estrutura familiar, custo de vida e a existência de redes de apoio local.

Segundo o especialista, Nova Iorque exige planejamento financeiro mais robusto devido ao custo elevado, enquanto Miami pode ser ideal para quem valoriza um ambiente culturalmente próximo ao Brasil, com clima mais familiar e comunidades acolhedoras.

“Boston tende a ser mais atrativa para quem busca excelência acadêmica e oportunidades em áreas como saúde e pesquisa. É importante lembrar que cada jornada migratória é única. Investir em informação, planejamento e, sempre que possível, contar com orientação profissional especializada pode fazer uma diferença significativa”, enfatiza Navsariwala.

O profissional destaca que uma preparação adequada para o processo de migração contribui para uma adaptação mais tranquila e aumenta as chances de sucesso em uma mudança tão significativa.

