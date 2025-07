Cargill define nova referência mundial para cadeias de fornecimento de cacau mais sustentáveis

A Cargill anunciou hoje a transformação de sua cadeia mundial de fornecimento de cacau, a qual revela uma série de investimentos interconectados que reduzem as emissões de carbono, eliminam resíduos e aumentam a eficiência, desde os países de origem do cacau na África Ocidental até os centros de processamento na Europa. As atualizações da empresa abrangem energia renovável, logística circular e infraestrutura inteligente.

Cargill today announced a transformation of its global cocoa supply chain, unveiling a series of interconnected investments that reduce carbon emissions, eliminate waste, and boost efficiency from cocoa origin countries in West Africa to processing hubs in Europe.

"A sustentabilidade não é um projeto exclusivo na Cargill, mas sim como operamos", disse Emiel van Dijk, Diretor Geral da Cocoa & Chocolate na Europa e África Ocidental. "Da reutilização circular de resíduos ao transporte renovável e energia limpa, estamos mostrando que a ação climática pode ser expandida, sem concessões."

Na Costa do Marfim, cascas de cacau, antes descartadas, agora são utilizadas para abastecer caldeiras de biomassa. Em Gana, uma usina solar alimenta a produção em Tema, e novos tanques ISO estão substituindo embalagens descartáveis, permitindo reduzir até 100 toneladas de resíduos ao mês.

Assim que os grãos e os produtos semiprocessados de cacau produzidos na origem chegamàEuropa, entram em uma rede logística totalmente integrada. Os grãos são armazenados em depósitos que funcionam com energia solar próximo a Amsterdã, Países Baixos, e depois transportados para a fábrica da Cargill em Zaandam através das primeiras barcaças totalmente elétricas do mundo, eliminando 190.000 kg de emissões de CO? ao ano. A eletricidade para estas embarcações e instalações holandesas da Cargill vem da Windpark Hanze, uma parceria de energia renovável com a Vattenfall.

Após o processamento, as cascas de cacau são reutilizadas novamente, desta vez como combustível na nova caldeira de biomassa em Amsterdã, o que irá reduzir as emissões de gases de efeito estufa em quase 19.000 toneladas ao ano. Junto com o parque eólico, a Cargill e a Vattenfall operam em parceria com a Windpark Hanze, com uma redução de emissões de CO? alcançando 31.000 toneladas ao ano, o que representa uma redução de até 90% nas emissões de CO? da planta.

A etapa final da jornada continua com o transporte de baixa emissão. Produtos semiprocessados de cacau são enviados para Wormer, lar da maior unidade de processamento de cacau do mundo, com uso de caminhões BIO LNG, sendo o cacau em pó processado armazenado em um depósito de última geração em Zaandam. Operada em parceria com a Green Valley Cocoa Logistics, a instalação conta com painéis solares, veículos automatizados e conexões ferroviárias e de barcaças intermodais para reduzir o impacto na última etapa do processo.

A cadeia termina onde começa a satisfação: a produção de chocolate. Os produtos semiprocessados de cacau da Cargill são entregues às suas próprias unidades de processamento de chocolate e a seus clientes em toda a Europa, com uso de combustíveis renováveis ??e transporte marítimo de curta distância, que dá suporte ao objetivo mundial da empresa de reduzir as emissões da cadeia de fornecimento em 30% por tonelada de produto até 2030.

Este esforço integrado também apoia as metas climáticas mais amplas da Cargill, que incluem a redução das emissões operacionais em 10% até 2025.

"Como líder no processamento de cacau e na gestão da cadeia de fornecimento, os esforços da Cargill destacam seu papel em criar um sistema alimentar internacional mais resiliente e responsável.

É assim que se apresenta a sustentabilidade em escala", acrescentou van Dijk. "É mensurável, circular e destinado a atender tanto às pessoas como ao planeta."

Sobre a Cargill

A Cargill está comprometida em fornecer alimentos, ingredientes, soluções agrícolas e produtos industriais para nutrir o mundo de modo seguro, responsável e sustentável. Situada no centro da cadeia de fornecimento, fazemos parcerias com agricultores e clientes para obter, elaborar e entregar produtos essenciaisàvida.

Nossos 160.000 colaboradores inovam com propósito, ao proporcionar aos clientes o mais importante para que as empresas cresçam, as comunidades prosperem e os consumidores vivam bem. Com 159 anos de experiência como empresa familiar, olhamos para o futuro, enquanto permanecemos fiéis a nossos valores. Colocamos as pessoas em primeiro lugar. Atingimos o mais alto nível. Fazemos a coisa certa, hoje e visando as gerações futuras. Para mais informações, acesse Cargill.com e nosso Centro de Notícias.

