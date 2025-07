Balneário Camboriú bate capitais no valor do metro quadrado

Balneário Camboriú, em Santa Catarina, encerrou o ano de 2024 com o metro quadrado mais caro do Brasil, segundo o Índice FipeZAP. O relatório de dezembro aponta que o preço médio da cidade chegou a R$ 13.911 por metro quadrado, superando São Paulo (R$ 11.374) e Rio de Janeiro (R$ 10.289). Os dados estão disponíveis no relatório oficial da Fipe.

A valorização é ainda mais expressiva nos empreendimentos de alto padrão localizados na Barra Sul, onde o metro quadrado ultrapassa R$ 70 mil, como mostra o exemplo de um apartamento no Yachthouse com 261,04 m² privativos à venda por R$ 11.390.000,00, conforme o anúncio do apartamento no Yachthouse.

De acordo com o relatório FipeZAP de maio de 2025, a cidade acumulou uma valorização de 11,89% nos últimos 12 meses, consolidando sua posição como o mercado mais valorizado do país. A escassez de terrenos frente mar, o avanço de empreendimentos verticais e o perfil dos compradores contribuem para esse cenário, segundo análises do setor.

“Balneário Camboriú passou a atrair um público que busca não apenas morar bem, mas investir com segurança em um dos metros quadrados mais valorizados do país,” afirma Luis Butzge, fundador da LFB Imóveis, especialista em imóveis de alto padrão em Balneário Camboriú.

O bairro Barra Sul, que concentra os principais lançamentos residenciais da cidade, reúne empreendimentos com infraestrutura que inclui heliponto, piscina aquecida, spa, salão de festas, wine bar, academia e cinema privativo, como é o caso do Senna Tower e do próprio One Tower. A verticalização com foco em lazer e segurança é uma das características apontadas em análises recentes como diferencial do município.

O crescimento contínuo também é destacado em análises de portais imobiliários como Valor Investe, que apontam a cidade como a principal valorização residencial do país em janeiro de 2025.

Com base em dados oficiais e análises setoriais, o município se mantém no centro da atenção de investidores e compradores em busca de ativos com valorização consistente, frente mar e padrão construtivo elevado.

