Simmons Colchões é indicada ao Prêmio Reclame AQUI 2025

A Simmons foi oficialmente indicada à 15ª edição do Prêmio Reclame AQUI 2025 na categoria “Colchões e Camas – Grandes Operações”, conforme anunciado na Superlive oficial da premiação. A indicação reconhece empresas que mantêm altos índices de reputação na plataforma e que apresentam desempenho consistente no atendimento ao consumidor.

De acordo com o regulamento da premiação, a indicação ao Prêmio Reclame AQUI é concedida às empresas que cumprem uma série de requisitos durante o período de avaliação, que foi de junho de 2024 a maio de 2025. Entre os critérios estão:

Manter reputação mínima de “Bom” , “Ótimo” ou “RA1000” durante todo o período;

, ou durante todo o período; Não apresentar histórico de status como “Em Análise” ou “Suspensa” ;

ou ; Estar cadastrada na plataforma há mais de seis meses;

Estar entre as 10 melhores empresas da categoria, com base nos indicadores de atendimento, como Índice de Solução (IS), Nota do Consumidor (AR) e Índice de Voltaria a Fazer Negócio (IN).

O que define uma empresa na categoria Grandes Operações

Além dos critérios gerais, o regulamento do Prêmio Reclame AQUI estabelece que, quando há muitas empresas inscritas na mesma categoria, elas são segmentadas com base na representatividade dentro da plataforma. Para estar na categoria Grandes Operações, a empresa deve atender a pelo menos um dos seguintes requisitos:

Ter mais de 1.000 reclamações no período avaliado;

Registrar mais de 50.000 visualizações de página no perfil do Reclame AQUI;

no perfil do Reclame AQUI; Ter pelo menos 1/3 das visualizações de página da empresa com maior volume da categoria.

Essa metodologia tem como objetivo garantir que empresas de grande porte, ou com alto nível de interação na plataforma, sejam avaliadas de forma proporcional e comparável entre si.

No caso da Simmons, o enquadramento na categoria Grandes Operações reflete sua alta representatividade no mercado de colchões premium, considerando o volume de interações, buscas e exposição da marca na plataforma, com mais de 77 mil visitas nos últimos 12 meses. Mesmo assim, a empresa mantém um número reduzido de reclamações, demonstrando a eficiência dos processos internos e o foco em qualidade e experiência do cliente.

Indicadores de atendimento e reputação

Nos últimos seis meses, a Simmons registrou 131 reclamações, o que representa aproximadamente 0,3% do total de itens produzidos no período, considerando uma produção mensal média de 5.000 unidades. Esse percentual reforça a baixa necessidade de acionamento do pós-venda e a consistência dos processos operacionais da empresa.

De acordo com Olga Fonseca, Diretora de Marketing da Flex do Brasil — detentora da marca no país —, os dados refletem o investimento contínuo em controle de qualidade, atendimento especializado e gestão da experiência do consumidor.

Entendendo a dinâmica da votação

O Prêmio Reclame AQUI tem como foco reconhecer a qualidade do atendimento e da solução de problemas, não estando diretamente relacionado à qualidade dos produtos ou ao volume de vendas. A dinâmica de votação atribui pesos diferenciados aos votos dos consumidores, conforme sua relação com as empresas participantes:

10 pontos: votos de consumidores que já abriram reclamação sobre a empresa;

votos de consumidores que já abriram reclamação sobre a empresa; 5 pontos: votos de quem reclamou de outra empresa da mesma categoria;

votos de quem reclamou de outra empresa da mesma categoria; 1 ponto: votos de usuários que nunca fizeram reclamações no segmento.

O modelo prioriza a percepção de quem teve experiência direta com o atendimento, alinhado à proposta da plataforma como canal de mediação de conflitos.

Posicionamento institucional

A Simmons informa que, por manter um volume reduzido de ocorrências na plataforma, optou por não realizar campanhas de mobilização de votos na premiação. “Estar novamente indicada já representa o reconhecimento da consistência dos nossos processos e da qualidade do atendimento prestado aos consumidores”, afirma Olga Fonseca.

Sobre a Simmons

Presente em mais de 110 países e com 150 anos de história, a Simmons é uma das principais marcas globais no segmento de colchões premium. No Brasil, a empresa é representada pela Flex do Brasil, que opera uma rede de 155 lojas exclusivas, além de pontos multimarcas, com foco em oferecer produtos de alta performance e atendimento qualificado.

