Sorrix conquista 5 estrelas no Prêmio PEGN 2025

Em 24 de junho de 2025, durante cerimônia no Espaço Contemporâneo, em São Paulo, a rede Sorrix recebeu a cotação máxima — cinco estrelas — no Prêmio Melhores Franquias do Brasil, organizado pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios em parceria com a Serasa Experian. O reconhecimento resulta de uma avaliação que combina análise de dados econômico-financeiros, pesquisa de satisfação com franqueados e verificação da qualidade do suporte oferecido. Em sua 22ª edição, a premiação considera três dimensões — desempenho da rede, qualidade da rede e satisfação do franqueado — cada uma com peso igual, gerando um índice único de uma a cinco estrelas. As marcas que alcançam a pontuação máxima passam a integrar o Guia de Franquias PEGN 2025/2026, referência para investidores.

Segundo a organização do evento, mais de 100 marcas foram chanceladas com cinco estrelas neste ano, distribuídas entre 11 segmentos do franchising nacional. O setor de saúde, beleza e bem-estar — no qual a Sorrix atua — apresentou uma das maiores taxas de avanço, acompanhando a expansão do mercado odontológico e de estética.

A Sorrix atua como franquia há sete anos, consolidando-se como uma rede de clínicas odontológicas com modelos de negócio adaptáveis ao porte e às necessidades de cada município. A franqueadora oferece plataforma própria de CRM, treinamentos presenciais e via Universidade Sorrix, além do acompanhamento de campo, elementos que foram considerados nos quesitos de suporte e inovação durante a avaliação.



“A nota máxima reforça a solidez do nosso modelo de negócio e o compromisso com a entrega de valor ao franqueado e ao paciente”, afirma André Tozi, CEO da Sorrix.

A premiação ocorre em um cenário de crescimento do franchising. Dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) indicam alta de 13,5% no faturamento do setor em 2024, totalizando R$ 273 bilhões. O segmento de saúde, beleza e bem-estar registrou elevação de 16,5% no mesmo período.

Para Guilherme Regiolli, diretor de Operações da Sorrix, “a conquista do selo cinco estrelas valida o cuidado que temos com a jornada do franqueado, desde a implantação até a operação, com processos bem definidos e suporte constante”.

Em comunicado, a Sorrix afirma que a meta para 2026 é expandir a atuação para municípios de diferentes perfis em todas as regiões do país, adequando os formatos de clínica às demandas locais e ampliando o acesso à odontologia de qualidade.

