ExpoDireito debate inteligência artificial e futuro jurídico

A realização de grandes eventos jurídicos no Brasil tem ganhado um novo fôlego nos últimos anos, acompanhando a transformação da advocacia e a necessidade de debater temas emergentes que impactam a sociedade. Nesse cenário, a expoDireito® Brasil surge como uma iniciativa inovadora, trazendo um formato de festival jurídico capaz de unir conhecimento, tecnologia, experiência prática e oportunidades de relacionamento profissional em um mesmo espaço. A proposta do Grupo Notorium, ao idealizar e executar o evento com apoio institucional da OAB Nacional, reforça a vocação do Brasil para sediar encontros de alta relevância e alcance. Além de fomentar o diálogo entre gerações, o evento valoriza o protagonismo de temas contemporâneos e amplia a visibilidade de discussões que antes ficavam restritas a públicos muito segmentados. A presença de personalidades de destaque no meio jurídico, a pluralidade de congressos simultâneos e o cuidado com a curadoria dos conteúdos tornam o festival uma plataforma de conexão, inspiração e atualização para profissionais do Direito em todos os níveis de carreira. A festivais jurídicos da América Latina, tem foco na promoção de inovação, conhecimento e networking, o evento busca apresentar o Direito como uma força dinâmica e conectada à realidade. expoDireito® Brasil , reconhecida como um dos primeirosjurídicos da América Latina, tem foco na promoção de inovação, conhecimento e networking, o evento busca apresentar o Direito como uma força dinâmica e conectada à realidade.

Edição de Fortaleza: destaques e impacto

A edição de 2025, que foi a primeira edição do evento, foi realizada em Fortaleza nos dias 23 e 24 de maio, no Centro de Eventos do Ceará, atraiu mais de 7 mil participantes, incluindo advogados, estudantes, juristas e profissionais do setor. A programação incluiu 18 congressos simultâneos e mais de 500 palestrantes, totalizando centenas de horas de conteúdo. Temas como ESG, crimes cibernéticos, metaverso, inteligência artificial e diversas áreas do direito (penal, civil, constitucional, tributário, trabalhista e eleitoral) foram amplamente debatidos, refletindo as tendências e desafios do Direito contemporâneo.

Allan Christyan, CEO do Grupo Notorium e coordenador-geral da expoDireito® Brasil , atuou na organização do evento. A presença de ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) contribuiu para a relevância dos debates. Segundo Allan, "estamos criando um espaço onde os maiores nomes do Direito se encontram com a nova geração de profissionais. Nosso objetivo é transformar carreiras e abrir portas para o futuro da advocacia".

O Dr. Valdetário Monteiro, presidente do Conselho Diretor, também teve participação destacada na edição de Fortaleza. Conselheiro Federal da OAB e ex-membro do CNJ, Dr. Valdetário Monteiro ressaltou a importância nacional do evento como um ponto de encontro para profissionais que buscam as mais recentes mudanças e tendências no setor jurídico. Ele também desempenhou um papel crucial na obtenção do apoio institucional da OAB Nacional para o evento.

Próxima Edição: Brasília 2026

Após o impacto da edição de Fortaleza, a expoDireito® Brasil confirmou sua próxima edição para Brasília, nos dias 29 e 30 de maio de 2026. A escolha da capital federal reforça a abrangência nacional do evento, com a expectativa de ampliar seu alcance. Dr. Valdetário Monteiro anunciou a próxima edição, afirmando que "Brasília nos aguarde e o Brasil estará lá", indicando a projeção nacional do evento. O Conselho Diretor do evento esteve reunido em Brasília no mês de junho para iniciar as tratativas sobre a programação científica, demonstrando o planejamento detalhado para o evento.

ExpoTalks: a expansão do conhecimento jurídico pelo Brasil

expoTalks® é descrito como um recorte da ExpoDireito Brasil, oferecendo palestras com nomes relevantes do universo jurídico e empreendedor, além de um ambiente propício ao networking e à troca de ideias. O projeto busca expandir o alcance do conhecimento e da inovação jurídica, percorrendo o Brasil e democratizando o acesso a conteúdos relevantes para a formação e atualização de profissionais do Direito. Complementando a ExpoDireito Brasil, o projeto expoTalks® é uma iniciativa que visa levar a experiência do festival jurídico a diversas localidades do país. Oé descrito como um recorte da ExpoDireito Brasil, oferecendo palestras com nomes relevantes do universo jurídico e empreendedor, além de um ambiente propício ao networking e à troca de ideias. O projeto busca expandir o alcance do conhecimento e da inovação jurídica, percorrendo o Brasil e democratizando o acesso a conteúdos relevantes para a formação e atualização de profissionais do Direito.

expoTalks®, consolida-se como um evento relevante para o cenário jurídico brasileiro, promovendo debates e contribuindo para o desenvolvimento da área em todo o país".



Findada a edição de Fortaleza e com o olhar já voltado para Brasília em 2026 e para todos os Estados, a expoDireito® Brasil busca se tornar um ponto de encontro do universo jurídico nacional, impulsionando debates e criando novas pontes entre a teoria e a prática no Direito brasileiro. Nas palavras de Mauro Xavier, Relações Públicas do evento, "a expoDireito® Brasil , com suas edições e a expansão por meio do, consolida-se como um evento relevante para o cenário jurídico brasileiro, promovendo debates e contribuindo para o desenvolvimento da área em todo o país".Findada a edição de Fortaleza e com o olhar já voltado para Brasília em 2026 e para todos os Estados, a expoDireito® Brasil busca se tornar um ponto de encontro do universo jurídico nacional, impulsionando debates e criando novas pontes entre a teoria e a prática no Direito brasileiro.

Website: https://expodireitobrasil.com.br