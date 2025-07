RFID passivo amplia acesso à tecnologia de segurança logística

Os dispositivos de uso único vêm sendo apontados como soluções viáveis para empresas de diferentes portes. Segundo Elio Santos, gerente comercial da Fractal, esses dispositivos de uso único dispensam logística reversa, têm custo reduzido e podem ser implementados sem a necessidade de infraestrutura complexa — características que os tornam uma solução viável para empresas de pequeno, médio e grande porte.

A Fractal tem expandido sua oferta de lacres RFID passivos com o objetivo de democratizar o acesso à tecnologia de rastreamento e integridade no transporte de cargas. Esses dispositivos de uso único dispensam logística reversa, têm custo reduzido e podem ser implementados sem a necessidade de infraestrutura complexa — características que os tornam uma solução viável para empresas de pequeno, médio e grande porte.

“A solução foi desenvolvida justamente para ampliar o acesso a tecnologias de segurança que antes estavam restritas a grandes operações”, afirma Elio Santos, gerente comercial da Fractal. O foco está em operadores logísticos que buscam maior controle sobre violações, rastreabilidade contínua e integração com sistemas regulatórios.

Os lacres são compatíveis com plataformas de monitoramento e estão em conformidade com a Resolução nº 5.232/2016 da ANTT, que estabelece os critérios para a interoperabilidade de sistemas de monitoramento eletrônico de veículos e cargas. Essa norma busca padronizar a comunicação entre dispositivos e promover maior visibilidade nas operações de transporte terrestre, com foco na prevenção de sinistros e na segurança da carga.

No contexto da rastreabilidade e segurança, os lacres RFID têm aplicação ampliada em setores regulados. De acordo com Elio Santos, gerente comercial da Fractal, “além do setor logístico tradicional, os lacres RFID da Fractal são indicados para segmentos regulados, como farmacêutico, alimentos, bebidas, eletrônicos e automotivo. A adoção da tecnologia contribui para auditorias mais ágeis, cumprimento de exigências contratuais e atendimento a normas de segurança e compliance”.

