Concreto pesado ganha espaço em obras industriais e reformas

O uso de concreto pesado tem ganhado espaço em projetos de construção e reformas, especialmente em obras que exigem alto desempenho estrutural, isolamento contra radiações ou resistência mecânica superior. Atenta às demandas do setor industrial e à busca por soluções técnicas eficientes, a Granieri Engenharia vem aplicando esse tipo de material em diversas frentes de trabalho.

“O concreto pesado é fundamental em situações em que precisamos atender requisitos específicos de proteção ou estabilidade, como nas indústrias químicas, usinas, hospitais e até mesmo em reformas estruturais complexas”, explica Douglas Granieri, diretor da empresa e engenheiro responsável.

Segundo ele, esse tipo de concreto utiliza agregados de maior densidade, como barita, hematita, magnetita ou até ferro-gusa, podendo alcançar massas específicas superiores a 3.000 kg/m³ — bem acima do concreto convencional, que gira em torno de 2.400 kg/m³. O resultado é um material com características diferenciadas, ideal para absorção de radiações, redução de vibrações e aumento da inércia térmica.

Na visão do engenheiro, o concreto pesado é especialmente útil em obras para o setor industrial e hospitalar, além de empreendimentos que buscam desempenho acústico ou proteção adicional contra incêndios. “Muitas vezes o cliente ainda não conhece as possibilidades do concreto pesado. Nosso papel é mostrar como essa solução pode ser aplicada de forma estratégica, eficiente e segura”, complementa Granieri.

Além do aspecto técnico, o profissional destaca a importância do planejamento logístico e da escolha correta dos fornecedores, pois a dosagem, o transporte e o manuseio do concreto pesado exigem cuidados adicionais. “Trabalhamos com parceiros especializados e fazemos uma engenharia completa do processo, desde a concepção até a execução, visando garantir qualidade e desempenho na obra”, diz o diretor.

“Com forte atuação nos setores corporativo e industrial, a Granieri Engenharia investe constantemente em inovação e capacitação técnica para oferecer soluções alinhadas às melhores práticas da engenharia moderna. O uso de concretos especiais, como o concreto pesado, é parte dessa estratégia de entregar resultados superiores e personalizados a cada cliente”, finaliza Douglas Granieri.

Website: https://www.granieriengenharia.com.br/