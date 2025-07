Lazard dá as boas-vindas a Klaus H. Hessberger como diretor administrativo e codiretor global do Grupo de Patrocinadores Financeiros

A Lazard, Inc. (NYSE: LAZ) anunciou hoje que Klaus H. Hessberger foi nomeado diretor administrativo, codiretor global e diretor europeu do Grupo de Patrocinadores Financeiros da Lazard, com sede em Londres.

Adam Cady, anteriormente chefe de cobertura de Patrocinadores Financeiros de Grande Capitalização da Lazard na América do Norte, em Nova York, também foi nomeado codiretor global do Grupo de Patrocinadores Financeiros Globais, liderando a equipe junto com Klaus.

Essas nomeações refletem a expansão da conectividade e parceria da Lazard com gestores de ativos alternativos, que continua a ser uma área de foco principal e uma importante fonte de crescimento futuro para a empresa globalmente. Os esforços de recrutamento da Lazard também são um fator importante para as metas de crescimento de longo prazo da empresa, com sucesso contínuo na atração de talentos de alto nível globalmente.

“Klaus é um líder reconhecido na comunidade global de investidores financeiros, com um histórico impressionante de assessoria a gestores globais de ativos alternativos e de liderança de equipes compostas por profissionais altamente experientes do setor”, disse Peter R. Orszag, CEO e presidente. “Junto com Adam, que teve um papel fundamental na gestão do relacionamento da Lazard com os maiores gestores de ativos alternativos do mundo, estamos bem posicionados para aprimorar ainda mais nossa oferta de destaque para clientes investidores financeiros na Europa e em escala global.”

“Estou entusiasmado por me juntaràLazard, uma empresa com uma história rica e uma reputação incomparável de excelência na assessoria a investidores financeiros e clientes corporativos em todas as partes do mundo. A plataforma global de destaque da Lazard — em setores, indústrias e produtos — e sua abordagem inovadora garantem o sucesso dos clientes em um cenário de investimentos cada vez mais complexo. Trabalhando ao lado do Adam e da talentosa equipe, estou animado para construir sobre as bases sólidas da Lazard e gerar resultados relevantes para nossos clientes”, disse Klaus H. Hessberger.

Antes de ingressar na Lazard, Klaus teve uma carreira de 25 anos no J.P. Morgan, onde teve um papel fundamental na construção da reconhecida franquia de Patrocinadores Financeiros. Ele começou como codiretor na Europa, expandindo a atuação para a gestão global da área. Mais recentemente, ocupou a posição de vice-presidente do Grupo de Cobertura Global de Patrocinadores Financeiros Globais e Investidores Estratégicos.

Nessas funções, Klaus atendeu clientes de alto nível, incluindo patrocinadores financeiros globais e investidores estratégicos, como fundos de private equity e infraestrutura, family offices, fundos soberanos e fundos de pensão. Além de seu histórico com patrocinadores financeiros, Klaus traz uma ampla experiência em setores da indústria global e em mercados de capitais, tendo cogerenciado, por nove anos, a unidade de originação de Mercados de Capitais de Ações do J.P. Morgan na região EMEA.

Adam Cady tem quase três décadas de experiência em banco de investimento e mercados de capitais. Antes de ingressar no escritório da Lazard em Nova York em fevereiro de 2024, ocupou diversas posições de liderança no Bank of America, sendo a última a de diretor-executivo e chefe do Grupo de Patrocinadores Financeiros nas Américas. Ele iniciou sua carreira como profissional de finanças alavancadas no Merrill Lynch e no NationsBank

Sobre a Lazard

Fundada em 1848, a Lazard se estabeleceu como a principal empresa global de assessoria financeira e gestão de ativos. Com uma presença estratégica que abrange as Américas do Norte e do Sul, Europa, Oriente Médio, Ásia e Austrália, a empresa oferece um portfólio completo de serviços. A Lazard se destaca na consultoria para fusões e aquisições, mercados de capitais e soluções de capital, reestruturação e gestão de passivos, além de orientação em questões geopolíticas e outras estratégias críticas. Complementarmente, a Lazard provê serviços de gestão de ativos e soluções de investimento para uma clientela diversificada que inclui instituições, corporações, governos, parcerias, family offices e indivíduos de alto patrimônio. Para informações adicionais, visite o site Lazard.com e siga a Lazard no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

