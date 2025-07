Transition Industries firma contratos estratégicos para o Projeto Pacífico Mexinol, a maior unidade autônoma de produção química de ultrabaixo carbono do mundo

Transition Industries LLC, desenvolvedora de projetos de metanol e hidrogênio verde em escala mundial e com zero emissão líquida de carbono na América do Norte, organizou um evento de assinatura de um contrato de Engenharia, Aquisição e Construção (EPC) com o consórcio da Samsung E&A Co., Ltd. (Samsung E&A), Grupo Samsung E&A México, S.A. de C.V., e Techint Engineering and Construction para o projeto Pacífico Mexinol com localização em Ahome, Sinaloa, México, estando sujeito ao cumprimento das condições precedentes habituais e da obtenção de todas as aprovações necessárias.

A NextChem, divisão de tecnologia do grupo MAIRE, por meio de sua subsidiária KT TECH SpA, também firmou um Contrato de Fornecimento de Engenharia Básica, Equipamentos Críticos e Proprietários com a Samsung E&A em relação a seu fornecimento de tecnologia proprietária NX AdWinMethanol®Zero para o projeto.

A Transition Industries vem desenvolvendo em conjunto o projeto Pacífico Mexinol com a International Finance Corporation (IFC), membro do World Bank Group. Quando iniciar suas operações em 2029, a Pacífico Mexinol estará pronta para ser a maior unidade autônoma de produção de produtos químicos de ultrabaixo carbono do mundo, produzindo cerca de 350.000 toneladas métricas de metanol verde e 1,8 milhão de toneladas métricas de metanol azul ao ano a partir da captação de carbono e gás natural.

"A cerimônia de assinatura de hoje representa um marco significativo para o projeto Pacífico Mexinol, que nos permite apresentar nossa inovação de classe mundial e parcerias com a Samsung E&A da Coreia do Sul, a Techint do México e o MAIRE Group da Itália. Também nos encaminha para começar a construção em 2025 e cumprir nosso compromisso inabalável de iniciar o projeto de grande escala mais sustentável do mundo no México", disse Rommel Gallo, Diretor Executivo da Transition Industries.

O evento contou com a presença de autoridades dos governos federal, estadual e municipal, além de embaixadores dos países envolvidos neste projeto multinacional.

A IFC também esteve presente na cerimônia, junto com outros parceiros comerciais estratégicos que irão fornecer aspectos-chave de tecnologia e engenharia de ponta ao projeto, incluindo hidrogênio verde e o maior programa de reciclagem e uso de águas residuais industriais do mundo.

A Transition Industries espera assinar contratos estratégicos adicionais e alcançar marcos significativos neste verão (no hemisfério norte). O projeto deverá ser apresentado como exemplo de um projeto de produtos químicos de ultrabaixo carbono em escala na COP 30 em Belém, Brasil, em novembro de 2025.

Sobre a Transition Industries

A Transition Industries LLC, com sede em Houston, Texas, é uma desenvolvedora de projetos de metanol e hidrogênio verde em escala mundial com zero emissão líquida de carbono na América do Norte para enfrentar as mudanças climáticas, bem como promover a sustentabilidade ambiental e social. Para mais informações sobre a Pacífico Mexinol ou a Transition Industries, envie um e-mail para inquiries@transitionind.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Karin Nunan

Chefe Global de Assuntos Corporativos

inquiries@transitionind.com