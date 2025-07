SS&C Blue Prism reconhecida como líder em RPA no Magic Quadrant™ da Gartner® pelo sétimo ano consecutivo

SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) anunciou hoje que a SS&C Blue Prism foi reconhecida como líder no Magic Quadrant da Gartner de 2025 pela Automação de Processos Robóticos (RPA).

"Estamos muito felizes com a nomeação da SS&C Blue Prism como líder no Magic Quadrant da Gartner pela Automação de Processos Robóticos pelo sétimo ano consecutivo", disse Bill Stone, Diretor Executivo e Presidente do Conselho da SS&C Technologies. "A SS&C Blue Prism combina tecnologias líderes de mercado de RPA e orquestração com a mais recente inteligência artificial para que as organizações possam lidar com tarefas mais complexas e processos comerciais dinâmicos. Ampliamos nossa equipe para mais de 2.700 trabalhadores digitais e agentes de IA em nossas próprias operações, resultando em uma economia anual de mais de US$ 200 milhões. Com a SS&C liderando a implementação, os clientes podem ter a confiança de implementar as soluções de automação da SS&C de modo seguro, eficaz e responsável."

Mais de 2.800 empresas de todo o mundo utilizam a SS&C Blue Prism para automação com tecnologia de IA, ajudando as organizações a atingir os resultados comerciais desejados em serviços financeiros, seguros, saúde e produtos farmacêuticos, serviços bancários e muito mais.

Baixe uma cópia gratuita do relatório aqui para uma análise mais aprofundada do Magic Quadrant da Gartner de 2025 pela Automação de Processos Robóticos.

Com a combinação adequada de tecnologia comprovada, parcerias confiáveis, metodologia líder de mercado e experiência prática, a SS&C Blue Prism ajuda empresas altamente regulamentadas e complexas a tornar a automação agêntica operacional, não aspiracional. Converse com um especialista sobre as ofertas da SS&C.

Sobre o Magic Quadrant

Magic Quadrant da Gartner pela Automação de Processos Robóticos, por Arthur Villa, Saikat Ray, Melanie Alexander, Sachin Joshi, 24 de junho de 2025. GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e MAGIC QUADRANT é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas, sendo utilizadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa, nem aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas fornecedores com as classificações mais altas. As publicações de pesquisa da Gartner consistem em opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, quanto a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um propósito específico.

Sobre a SS&C Technologies

A SS&C é uma fornecedora global de serviços e software para os setores de serviços financeiros e de saúde. Fundada em 1986, a SS&C tem sua sede em Windsor, Connecticut, e possui escritórios em todo o mundo. Cerca de 22.000 organizações de serviços financeiros e de saúde, desde as maiores empresas do mundo até empresas de pequeno e médio porte, contam com a SS&C para expertise, expansão e tecnologia.

