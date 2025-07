WebPros expande seu ecossistema de habilitação para a web com a aquisição estratégica da Comet Backup

A WebPros, fornecedora líder mundial de software de automação, operações e participação do cliente de missão crítica, anunciou hoje a aquisição da Comet Backup, fornecedora líder de soluções de backup e armazenamento para provedores de serviços gerenciados (MSPs) e equipes de TI no mundo todo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250627728261/pt/

A WebPros alimenta mais de 60 milhões de domínios e dá suporte a mais de 27 milhões de usuários em 227 países, servindo como sistema operacional para a economia digital. Seu pacote de software inclui as plataformas de automação web cPanel e Plesk, as soluções mais amplamente adotadas para gerenciar presença digital e serviços on-line, juntamente com softwares operacionais como WHMCS, 360Monitoring e SolusVM, e aplicativos de participação do cliente, incluindo Sitejet, XOVI e SocialBee.

Essa aquisição reforça o compromisso contínuo da WebPros em expandir seu ecossistema de habilitação para a web, um conjunto de soluções de software projetadas para dar suporte ao ciclo de vida completo do gerenciamento da presença digital para plataformas web, profissionais da web e seus clientes de PME.

“Estamos muito felizes em receber a Comet Backup na família WebPros. Trata-se de uma extensão importante do nosso ecossistema de habilitação para a web, ajudando as empresas a atender às suas necessidades de backup e armazenamento com maior eficiência e confiabilidade”, disse Christian Koch, CEO da WebPros. “O software da Comet Backup, impulsionado por sua tecnologia inovadora de desduplicação, melhora o desempenho, a velocidade e a eficiência de custos. Ele permitirá que nossos parceiros expandam suas ofertas de serviços e entreguem mais valor aos seus clientes.”

A aquisição ocorre em um momento de aumento das ameaças cibernéticas, riscos de perda de dados e necessidades de recuperação de desastres. As organizações dependem cada vez mais de tecnologias robustas para proteger seus ativos digitais e manter a continuidade. Com a Comet Backup, a WebPros melhora sua capacidade de fornecer soluções seguras e confiáveis que protegem sistemas críticos e permitem uma recuperação rápida.

Para os parceiros da WebPros, a integração da Comet Backup também abre novas oportunidades para fortalecer suas ofertas, aprofundar o relacionamento com os clientes e expandir seus negócios, com o apoio do alcance internacional e do portfólio de software confiável da WebPros.

“Ficou claro para nós, desde o início, que o ecossistema líder mundial de habilitação para a web da WebPros é o lar perfeito para levar nossos negócios ao próximo nível”, afirmou Josh Flores, gerente geral da Comet Backup. “O processo de aquisição em si deu a mim eàminha equipe total confiança de que o grupo WebPros é culturalmente compatível conosco.Nossos clientes podem esperar o mesmo excelente serviço, agora com suporte melhorado e novos recursos inovadores,àmedida que continuamos investindo no produto.”

“Mal podemos esperar para ajudar a extensa base de clientes da WebPros a alcançar mais empresas no mundo todo e acelerar nosso crescimento”, comentou Peter Thomas, fundador da Comet Backup. “Nosso produto oferece aos clientes da WebPros as ferramentas necessárias para proteger seus negócios e salvaguardar a resiliência de seus dados com confiança.”

Graham Carney, diretor de Fusões e Aquisições da WebPros, acrescentou: “Esta é uma aquisição altamente estratégica para a empresa,àmedida que continuamos investindo em nosso ecossistema mundial de habilitação para a web de ponta a ponta. A alta taxa de crescimento anual da Comet Backup, juntamente com seus fortes indicadores de retenção de clientes em uma ampla gama de setores, diz muito sobre a qualidade do produto e o foco centrado no cliente de sua equipe. Continuamos comprometidos em dar continuidadeànossa estratégia de aquisição de soluções inovadoras em diversos setores que estão passando por uma transformação impulsionada pela IA, incluindo automação de marketing digital, habilitação de comércio eletrônico e segurança cibernética. Com nosso alcance de mercado de mais de 27 milhões de usuários, a capacidade de ajudar nossos clientes a oferecer um conjunto abrangente de soluções para nossa base de usuários finais é altamente atraente.”

Sobre a WebPros

A WebPros é líder mundial em software, fornecendo soluções essenciais para automação, operações e participação do cliente. Alimentando mais de 60 milhões de domínios e dando suporte a mais de 27 milhões de usuários em 227 países, a WebPros ajuda pequenas e médias empresas do mundo inteiro a construir, gerenciar e expandir sua presença digital.

O ecossistema de habilitação para a web da WebPros abrange soluções de software conectadas e integradas que dão suporte a todo o ciclo de vida dos serviços on-line. Em sua essência, estão as tecnologias de automação que definem a categoria e impulsionam o setor global da web, incluindo soluções para presença digital e gerenciamento de aplicativos (cPanel, Plesk), bem como automação WordPress (WP Squared) – alimentando mais de 2,8 mil plataformas web e dando suporte a mais de 100 mil profissionais da web ao redor do planeta.

Tudo isso é complementado por ferramentas operacionais líderes do setor, incluindo gerenciamento de faturamento e assinaturas (WHMCS), gerenciamento de virtualização (SolusVM), monitoramento de sites e desempenho (360Monitoring) e proteção segura de dados (Comet Backup).

A plataforma é ainda mais melhorada por aplicativos focados na participação, incluindo ferramentas para criação de conteúdo e colaboração com clientes (Sitejet), otimização de SEO (XOVI) e gerenciamento de mídias sociais (SocialBee) – capacitando profissionais e plataformas web a oferecer experiências digitais perfeitas e escaláveis.

Para saber mais, acesse www.webpros.com.

Sobre a Comet Backup

A Comet Backup oferece backup SaaS rápido e seguro para provedores de serviços gerenciados (MSPs) e equipes de TI. Sua plataforma versátil e completa oferece suporte a implementações hospedadas na nuvem e auto-hospedadas, dando aos usuários controle total sobre seu ambiente de backup. A abordagem independente de fornecedores da Comet Backup permite que as organizações armazenem dados em suas próprias instalações ou com os principais provedores de nuvem, incluindo AWS, Microsoft Azure, Google Cloud ou qualquer solução de nuvem S3. Ao permitir uma resiliência de dados robusta e continuidade de negócios sem interrupções, a Comet Backup capacita os profissionais de TI a proteger sistemas críticos e garantir a preparação para desastres com confiança.

Com a confiança de clientes em mais de 170 países, a Comet Backup foi reconhecida como “Líder em impulso” pela G2 e premiada como “Melhor suporte ao cliente” pela Software Advice. Fundada em 2017, a sede da Comet Backup está em Christchurch (Nova Zelândia). Para saber mais, acesse www.cometbackup.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250627728261/pt/

Assessoria de Imprensa:

Winnie Palmer

VP de Marketing Corporativo

winnie.palmer@webpros.com