TH Global Capital anuncia sua consultoria de crescimento: "TH Growth Strategy + Deal" para gerar valor sustentável para os clientes

A TH Global Capital, premiada empresa global de banco de investimentos reconhecida como Boutique de Banco de Investimentos do Ano por três anos consecutivos e com transações concluídas em 29 países, anunciou o lançamento da "TH Growth Strategy + Deal". Essa consultoria de crescimento avançada tem como objetivo ajudar as empresas de médio porte no mundo todo a gerar um crescimento transformador, ampliar receitas de forma estratégica e fechar negócios de alto impacto com uma abordagem prática e orientada a resultados.

A consultoria de crescimento permite que os clientes realizem saídas estratégicas, captem recursos ou recapitalizem seus negócios com uma valorização maior. A TH Global Capital trabalha em parceria com os clientes para impulsionar seus negócios por meio de intervenções personalizadas focadas em melhorar a receita de maneira mensurável, acelerar a entrada de pedidos, expandir o alcance geográfico, aumentar as margens de EBITDA e desenvolver um mecanismo de vendas sustentável com foco na geração de valor a longo prazo.

Vivek Subramanyam, fundador e CEO da TH Global Capital, afirmou: "Enquanto muitos de nossos clientes estavam crescendo de maneira inorgânica por meio de aquisições e captação de capital para crescimento, ouvimos cada vez mais o desejo de impulsionar o crescimento orgânico e acessar um valor mais profundo internamente. O lançamento da TH Growth Strategy + Deal reforça nosso compromisso não apenas com assessoria em transações, mas também com a geração de valor de longo prazo por meio de estratégias transformadoras de crescimento e melhora de margem. Trabalhando em parceria com o conselho e a diretoria, essa estratégia busca enfrentar os principais desafios estratégicos além da assessoria em transações".

Essa iniciativa reforça ainda mais o papel da TH Global Capital como parceira estratégica de crescimento a longo prazo, ajudando empresas a identificar e executar oportunidades de alto impacto e a conectar a estratégia com a execução, a fim de promover um crescimento escalonável e sustentável.

Uma proposta de valor única:

Com décadas de experiência em banco de investimentos e consultoria de crescimento, a TH Global Capital tem um histórico comprovado na geração de crescimento escalonável para seus clientes. Com insights de diversos projetos realizados em 29 países, a empresa oferece inteligência de mercado e contexto estratégico incomparáveis. Mais do que consultores, a TH Global Capital atua lado a lado com os clientes, executando estratégias práticas que geram resultados mensuráveis, desde o aumento da receita e a melhoria das margens até uma maior valorização da empresa.

Para saber mais sobre como a TH Growth Strategy + Deal pode acelerar sua jornada de crescimento, acesse o site https://thglobalcapital.com/services/growth-advisory/ ou entre em contato com a equipe pelo e-mail THGrowthStrategy_Deal@thglobalcapital.com

THGrowthStrategy_Deal@thglobalcapital.com