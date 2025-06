Lenovo nomeada como um dos principais participantes no IDC MarketScape para serviços de integração e consultoria de infraestrutura híbrida de TI

A Lenovo foi colocada na categoria de participantes principais no IDC MarketScape: avaliação mundial de fornecedores 2025 para serviços de integração e consultoria de infraestrutura híbrida de TI*

Segundo o relatório, "A Lenovo investiu significativamente em seu portfólio globalmente nos últimos três ou mais anos, com um foco em continuar criando serviços que aceleram as iniciativas de nuvem híbrida, várias nuvens e nuvem de IA dos seus clientes".

E: "Os investimentos da Lenovo nas ferramentas, processos e metodologias da empresa receberam análises positivas dos clientes e participantes do estudo, destacando a habilidade da empresa de melhorar a infraestrutura digital e aumentar a visibilidade de infraestruturas, permitindo a agilidade empresarial dos seus clientes".

Impulsionando impacto empresarial

As empresas estão adotando rapidamente modelos híbridos de TI para se manterem competitivos em uma economia impulsionada por IA. A Lenovo considera esse reconhecimento no IDC MarketScape um reflexo da sua habilidade única de fornecer soluções de nuvem híbrida escalonável e otimizada por IA que estão redefinindo as operações empresariais.

"As empresas estão buscando clareza quando se trata de adoção de IA e suas estratégias de nuvem e computação de alto desempenho", afirmou Linda Yao, vice-presidente de soluções de IA e nuvem híbrida da Lenovo. "É por isso que focamos muito em construir soluções de ponta a ponta, da assessoria ao design, implantação e suporte contínuo, para ajudar nossos clientes a alcançarem resultados empresariais mensuráveis alinhados com suas necessidades de infraestrutura de TI, bem como suas estratégias de IA e metas empresariais".

Portfólio abrangente de serviços

A Lenovo ajuda as organizações a aproveitar melhor seus dados, movendo os sistemas para a nuvem e simplificando infraestruturas complexas. Seus serviços incluem planejamento e orientação para a nuvem, dados e projetos de IA. Essas ofertas são padronizadas usando a comprovada metodologia de cinco etapas da Lenovo, sendo que cada fase é sustentada por serviços como o Lenovo AI Fast Start.

O IDC MarketScape também destacou o sentimento positivo dos clientes da Lenovo: "As metas que tínhamos foram alcançadas ao trabalhar com a Lenovo; tivemos seu suporte em todos os momentos e estamos operando, funcionando e sendo mais eficientes por causa dos serviços deles".

E ainda: "A Lenovo ofereceu uma melhora significativa em todas as áreas negociadas da nossa empresa e fizeram exatamente o que esperávamos dentro do nosso orçamento e prazo acordado".

Informações adicionais

Saiba como as soluções da Lenovo apoiam resultados empresariais mais rápidos a partir da adoção da IA, com um foco na otimização da nuvem híbrida.

Leia um elogio no excerto do relatório do IDC MarketScape.

Sobre o IDC MarketScape

O modelo de avaliação de fornecedores IDC MarketScape foi projetado para fornecer uma visão geral da competitividade de fornecedores de tecnologia e serviços em um mercado específico. A metodologia de pesquisa utiliza um rigoroso sistema de pontuação baseado em critérios qualitativos e quantitativos, resultando em uma representação gráfica única da posição de cada fornecedor no mercado analisado. O IDC MarketScape oferece um framework claro para comparar de maneira significativa as ofertas de produtos e serviços, as capacidades e estratégias, bem como os fatores de sucesso atuais e futuros dos fornecedores de TI e telecomunicações. Além disso, o framework proporciona aos compradores de tecnologia uma avaliação 360 graus dos pontos fortes e fracos dos fornecedores atuais e potenciais.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência tecnológica mundial com receita de US$ 69 bilhões, classificada em 248º lugar na Fortune Global 500, e que atende milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Focada em uma visão ousada para fornecer Tecnologia mais inteligente para todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio completo de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (servidor, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovações que mudam o mundo está edificando um futuro mais equitativo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está listada na bolsa de valores de Hong Kong como Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia as últimas notícias em nosso StoryHub.

