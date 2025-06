PLATAFORMA e Evoy ampliam atuação em consórcios

A PLATAFORMA e a Evoy Consórcios formalizaram uma aliança estratégica para impulsionar a venda de consórcio no modelo mar aberto. A parceria já está em vigor, com foco em ampliar o alcance comercial da administradora em mercados alternativos por meio de uma nova frente de distribuição.

Com atuação nacional, a PLATAFORMA passa a integrar o ecossistema comercial da Evoy, assumindo o papel de expandir as operações em imóveis, automóveis e veículos pesados. A iniciativa marca uma nova etapa para ambas as companhias, que têm como objetivo acelerar o crescimento em canais não tradicionais e gerar escala nos próximos ciclos.

A operação será conduzida com base no modelo de consórcio mar aberto, formato que permite a entrada contínua de novos participantes e flexibilidade na formação de grupos. Essa abordagem se diferencia das estruturas fechadas ao oferecer maior dinamismo na administração dos consórcios e potencializar as possibilidades de contemplação.

Segundo Reinaldo da Silva, fundador e CEO da PLATAFORMA, a parceria representa um movimento estratégico com projeções de longo prazo. “Chegamos para jogar grande. Sabemos que não somos os únicos, mas trabalhamos todos os dias para sermos os mais relevantes. A Evoy é uma administradora com visão de futuro, e a PLATAFORMA quer ser a extensão mais poderosa dessa visão no mercado”, declarou.

A PLATAFORMA é especializada na expansão de vendas e gestão de redes comerciais, com foco exclusivo no setor de consórcios. A empresa atua como plataforma de negócios na ativação de canais e suporte a parceiros, oferecendo soluções estruturadas para formação de grupos e crescimento sustentado.

A Evoy Consórcios, por sua vez, tem ampliado sua presença com base em modelos de colaboração comercial. A entrada da PLATAFORMA como nova frente de vendas busca atender à crescente demanda do consumidor por experiências mais acessíveis, digitais e eficientes.

Marcelo Lucindo, CEO da Evoy, enfatizou a sinergia entre as organizações. “Acreditamos na força das parcerias estratégicas, e a entrada da PLATAFORMA no nosso ecossistema é mais um passo na direção de consolidarmos a Evoy como uma administradora inovadora, moderna e presente nos canais onde o cliente está. A proposta da PLATAFORMA está muito alinhada com o que buscamos: agressividade comercial com responsabilidade, estrutura, inteligência e foco em resultado”, finaliza o CEO.

