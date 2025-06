Experian fortalece seus recursos contra fraudes com as informações de identidade da Mastercard

A Experian anunciou hoje a integração da verificação de identidade e da tecnologia de prevenção de fraudes da Mastercard na Experian Ascend Platform™. Essa colaboração possibilitará verificação ininterrupta, segura e eficiente para os mais de 1.800 clientes internacionais da empresa em setores como serviços financeiros, automotivo, saúde e marketing digital, ajudando a prevenir fraudes e crimes cibernéticos.

A verificação de identidade é uma característica importante nas soluções de identidade e fraude da Experian, e desempenha um papel vital no combateàprevenção de fraudes e crimes cibernéticos. Dos tomadores de decisão, 96% acham que a verificação de identidade é uma ferramenta importante na prevenção de fraudes, porém 27% dos negócios relatam que sua estratégia atual de verificação de identidade impacta negativamente os clientes legítimos e sua experiência.

As informações de identidade da Mastercard enriquecem os dados da Experian através da verificação e conexão de elementos de identidade, visando validar a autenticidade das pessoas. Quando combinada com os recursos avançados de detecção de fraude da Experian, a integração oferece uma proteção robusta contra fraude a identidade sintética e ao aplicativo, aprimorando a detecção ao passo que reduz a fricção para clientes legítimos. Essa solução está disponível através da Experian Ascend Platform em várias áreas geográficas, incluindo América do Norte, Reino Unido e Irlanda.

A solução conjunta fornece uma poderosa avaliação de identidade ao combinar a Experian Ascend Platform, um mecanismo de decisão construído com base em dados abrangentes, design de estratégias, automação de decisões, monitoramento e relatório da Experian, com as informações de identidade da Mastercard para validar os elementos de identidade, como nome, e-mail e números de telefone, e analisar metadados relacionados.

A colaboração expandida aproveita o relacionamento que já existe entre as duas empresas, que também abrange soluções baseadas em open banking. As soluções de identidade da Mastercard podem ser acessadas através da Ascend Platform em várias regiões geográficas.

"Ao adquirir novos clientes, nossos clientes querem um processo sem fricção, no qual ambas identidade e fraude, bem como risco de crédito, possam ser avaliadas como parte de uma única solicitação que facilita e acelera a experiência do cliente", afirmou Greg Wright, vice-presidente executivo de identidade e fraude da Experian Software Solutions. "O sucesso é medido ao ajudar nossos clientes a expandir seus negócios ao passo que tomam decisões rápidas e eficientes. Ao possibilitar que os clientes tenham soluções analíticas avançadas que colocam dados de crédito, identidade e fraude na Ascend Platform, nós os ajudamos a atingir suas metas estratégicas, bem como impulsionar maior inclusão financeira aos clientes".

"Há muitos anos, a Mastercard e a Experian trabalham juntas para capacitar os clientes a ter controle financeiro", afirmou Dennis Gamiello, vice-presidente executivo de soluções de identidade da Mastercard. "Ao integrar as informações de identidade da Mastercard com os insights da plataforma da Experian, estamos colaborando em parceria para facilitar toda a jornada do cliente, da contratação digital a transações seguras com rastreamento rápido e redução de fraudes".

"Acreditamos que solicitar a conexão de eletricidade deva ser fácil, por isso precisamos de um sistema que lide com identidade, fraude e risco de crédito sem adicionar fricção ou transtornos aos nossos clientes", afirmou Laura Persson, gerente geral da OhmConnect Energy, provedora texana de eletricidade no varejo focada em economias de energia. "A Experian e o serviço automatizado da Mastercard realizam isso, assim podemos fazer com que seja mais fácil para nossos clientes solicitarem o serviço e começarem sua jornada de economia de energia".

