Aquisição pendente da Kellanova pela Mars passa pela revisão antitruste da FTC

A Mars, Incorporated, empresa familiar líder mundial em cuidados de animais de estimação, lanches e alimentos, e a Kellanova (NYSE: K), líder mundial em lanches, cereais e macarrão a nível internacional, bem como alimentos congelados na América do Norte, anunciaram hoje que a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) concluiu sua revisão antitruste da aquisição pendente da Kellanova pela Mars.

Poul Weihrauch,Diretor Executivo e Gabinete do Presidente da Mars, Incorporated, disse: "Estamos muito satisfeitos que a FTC tenha concluído a análise da transação sem impor nenhuma condição ou exigir qualquer solução. A transação já recebeu todas, exceto uma, das 28 autorizações regulatórias necessárias, restando apenas a análise da Comissão Europeia. Isto nos deixa um passo mais perto de unir duas empresas icônicas com presenças e portfólios complementares, que nos permite oferecer mais opções e inovação aos consumidores."

Steve Cahillane, Presidente de Conselho, Presidente e Diretor Executivo da Kellanova, disse: "Isto representa um marco significativo em nosso caminho de fusão da Mars Snacking com a Kellanova. Continuamos acreditando que esta é uma oportunidade promissora para criar uma empresa de lanches mais ampla e mundial, que está mais bem posicionada para satisfazer as necessidades e preferências em constante evolução dos consumidores."

Com base no status atual da revisão antitruste em curso pela Comissão Europeia, a Mars e a Kellanova esperam que a transação seja concluída no fim de 2025, sujeita às condições usuais de fechamento. O momento exato não pode ser previsto com certeza neste momento.

Sobre a Mars, Incorporated

A Mars, Incorporated é movida pela crença de que o mundo que queremos amanhã começa com o modo como fazemos negócios hoje. Como uma empresa familiar multinacional, a Mars vem se transformando, inovando e evoluindo para causar um impacto positivo no mundo. Em nosso portfólio diversificado e em expansão de produtos e serviços de qualidade para lanches, alimentos e cuidados de animais de estimação, empregamos mais de 150.000 associados dedicados. Com mais de US$ 50 bilhões em vendas anuais, produzimos algumas das marcas mais amadas do mundo, incluindo Ben's Original™, CESAR®, Cocoavia®, DOVE®, EXTRA®, KIND®, M&M’s®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN® e WHISKAS®. Estamos criando um mundo melhor para animais de estimação através de nossa rede mundial de hospitais veterinários e serviços de diagnóstico, incluindo AniCura, BANFIELD™, BLUEPEARL™, Linnaeus e VCA™, com uso de tecnologia de ponta para desenvolver programas inovadores em triagem genética de saúde e testes de DNA.

Para mais informações sobre a Mars, acesse www.mars.com. Junte-se a nós no Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube.

Sobre a Kellanova

A Kellanova (NYSE: K) é líder mundial em lanches, cereais e macarrão a nível internacional, bem como alimentos congelados na América do Norte, com um legado de mais de 100 anos. Impulsionada por marcas diferenciadas, como Pringles®, Cheez-It®, Pop-Tarts®, Kellogg's Rice Krispies Treats®, RXBAR®, Eggo®, MorningStar Farms®, Special K®, Coco Pops® e muito mais, a visão da Kellanova é se tornar a empresa de lanches com melhor desempenho do mundo, liberando todo o potencial de nossas marcas diferenciadas e nossa equipe apaixonada. Nossas vendas líquidas em 2023 foram de US$ 13 bilhões.

Na Kellanova, nosso propósito é criar dias melhores e garantir que todos tenham um lugaràmesa mediante nossas marcas de alimentos confiáveis. Estamos comprometidos em promover o acesso sustentável e equitativo aos alimentos, ao abordar a encruzilhada entre fome, sustentabilidade, bem-estar, equidade, diversidade e inclusão. Nossa meta é criar dias melhores para 4 bilhões de pessoas até o fim de 2030 (com base em 2015). Para informações mais detalhadas sobre nossos compromissos, nossa abordagem para alcançar estas metas e metodologia, acesse nosso site em https://www.Kellanova.com.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa e quaisquer declarações orais relacionadas incluem declarações que constituem "declarações prospectivas" dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, cada uma com suas modificações, incluindo declarações sobre a aquisição pendente (a "Fusão") da Kellanova (a "Empresa") pela Mars, Incorporated ("Mars"), aprovações regulatórias, o cronograma esperado para a conclusão da Fusão, os benefícios esperados e outros efeitos da Fusão, a integração das empresas, os negócios combinados futuros e quaisquer outras declarações sobre expectativas, crenças, planos, objetivos, condições financeiras, suposições ou eventos ou desempenho futuros da Empresa que não sejam fatos históricos. Estas informações podem envolver riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes de tais declarações prospectivas. Estes riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: o momento para consumar a Fusão e o risco de que a Fusão não seja concluída ou a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que possam dar origemàrescisão do contrato de fusão, incluindo circunstâncias que exijam que uma parte pague a outra parte uma taxa de rescisão conforme o contrato de fusão; o risco de que as condições para a conclusão da Fusão não sejam satisfeitas ou dispensadas; o risco de que uma aprovação governamental ou regulatória, que possa ser necessária para a Fusão, não seja obtida ou obtida sujeita a condições que não são antecipadas; litígios potenciais relacionados, ou outros custos inesperados resultantes da Fusão; desenvolvimentos legislativos, regulatórios e econômicos; riscos de que a Fusão interrompa os planos e operações atuais da Empresa; o risco de que certas restrições durante a pendência da Fusão possam impactar a capacidade da Empresa de buscar certas oportunidades de negócios ou transações estratégicas; o desvio do tempo da administração em questões referentesàtransação; disponibilidade contínua de capital e financiamento, bem como ações de agências de classificação; o risco de que quaisquer anúncios quantoàFusão possam ter efeitos adversos no preço de mercado das ações ordinárias da Empresa, classificações de crédito ou resultados operacionais; e o risco de que a transação proposta e seu anúncio possam ter um efeito adverso na capacidade de reter e contratar pessoal-chave, reter clientes e manter relacionamentos com parceiros de negócios, fornecedores e clientes.

Todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos, devem ser consideradas declarações prospectivas feitas de boa-fé pela Empresa, conforme aplicável, e têm como objetivo qualificar para a salvaguarda de responsabilidade estabelecida pela Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Quando utilizadas neste comunicado, ou em quaisquer outros documentos, palavras como "antecipar", "acreditar", "estimar", "esperar", "prever", "meta", "pretender", "objetivo", "planejar", "projetar", "buscar", "estratégia", "alvo", "irá" e expressões semelhantes têm como objetivo identificar as declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas estão baseadas em crenças e suposições da administração no momento em que foram preparadas e são inerentemente incertas. Tais declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da Empresa sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Estes riscos e incertezas, bem como outros riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas declarações prospectivas, são descritos em maiores detalhes nos relatórios da Empresa apresentadosàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC"), incluindo o Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano concluído em 28 de dezembro de 2024, Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q, Relatórios Atuais nos Formulários 8-K e outras apresentaçõesàSEC feitos pela Empresa. A Empresa adverte que estes riscos e fatores não são exclusivos. A Administração adverte contra a confiança indevida em declarações prospectivas ou a projeção de quaisquer resultados futuros baseados em tais declarações ou níveis de lucros presentes ou anteriores. As declarações prospectivas são válidas apenas na data deste Relatório e, exceto conforme exigido pela lei aplicável, a Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou complementar quaisquer declarações prospectivas para refletir resultados reais, novas informações, eventos futuros, mudanças em suas expectativas ou outras circunstâncias que existam após a data em que as declarações prospectivas foram feitas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250625557660/pt/

Mars

FGS Global pela Mars

Kal Goldberg / Jenny Gore

kal.goldberg@fgsglobal.com / jenny.gore@fgsglobal.com

Kellanova

Mídia

Linha direta da mídia: 269-961-3799

Media.Hotline@kellanova.com

Investidores

John Renwick, CFA

269-961-9050

Brunswick Group pela Kellanova

Jayne Rosefield / Monica Gupta

jrosefield@brunswickgroup.com / mgupta@brunswickgroup.com