JK Square inaugura hotel Westin em novo corporativo no Itaim

A busca por mais qualidade de vida e bem-estar no ambiente de trabalho tem reconfigurado o padrão dos edifícios corporativos em grandes centros urbanos. No Itaim Bibi, um dos bairros mais valorizados de São Paulo, surge agora um novo complexo que traduz essa tendência ao integrar escritórios, hotel, moradia e comércio em um único endereço.

Empresas em busca de localizações estratégicas e infraestrutura de alta qualidade acabam de ganhar uma nova opção no Itaim Bibi, em São Paulo, uma das áreas mais valorizadas do Brasil e sinônimo de endereços corporativos premium. Com incorporação da SDI Desenvolvimento Imobiliário em parceria com a gestora Tellus, o JK Square combina espaços corporativos, residenciais, hotelaria e comércio em um único complexo multiuso focado no bem-estar dos frequentadores e na integração com o entorno.

Com projeto do escritório nova-iorquino KPF (Kohn Pedersen Fox Associates), o mesmo responsável por ícones como o Hudson Yards e o One Vanderbilt, em Manhattan, o JK Square foi pensado para unir desempenho e bem-estar em um mesmo ambiente. “O JK Square é um corporativo wellness, tendência global em que a arquitetura, os espaços abertos e a oferta de serviços atuam a favor do bem-estar e da eficiência”, afirma Dario de Abreu Pereira Neto, sócio-diretor da SDI.

O projeto está localizado na rua Tenente Negrão a poucos metros da Avenida Juscelino Kubitschek com 31.341 metros quadrados de área locável distribuída em 22 andares corporativos, heliponto e acesso facilitado às principais vias da cidade. Além disso, o empreendimento aposta em diferenciais ligados à qualidade de vida e produtividade dos ocupantes, com áreas verdes, espaços de descompressão e forte integração com o entorno urbano.

Hotel Westin

O JK Square abriga o primeiro hotel da bandeira Westin da capital paulista, gerido pela rede hoteleira Deville. As 187 suítes ocuparão parte da torre residencial sendo atendidas por restaurante, academia, piscina e salas de reunião exclusivas.

Para ampliar as opções de estadia, o complexo oferece, além do hotel, 51 apartamentos de um dormitório com metragens entre 34 e 95 metros quadrados para long stay, servidos pelas áreas comuns que englobam salão de festas, academia e bicicletário. Dessa forma, o empreendimento se posiciona tanto para abrigar executivos vindos de outros estados ou países para reuniões ou curtas temporadas como também aqueles que desejam fixar residência próxima ao local de trabalho e assim desfrutar de uma rotina mais prática e dinâmica.

O complexo conta ainda com um boulevard comercial no térreo, composto por 12 pontos de venda de diferentes formatos. Entre as operações confirmadas está o restaurante Cabana Argentina, que irá ocupar uma das lojas com acesso direto à rua, ampliando a atratividade do térreo como ponto de convivência.

A localização reforça a atratividade do complexo, situado a oito minutos de carro do Aeroporto de Congonhas e a 13 minutos da Avenida Paulista. Com essa proposta integrada e contemporânea, o JK Square cria ambientes conectados ao futuro do trabalho.

