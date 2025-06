GoFundMe incluída na lista da TIME das 100 Empresas Mais Influentes de 2025

A TIME incluiu a GoFundMe na sua prestigiosa lista das 100 Empresas Mais Influentes de 2025, uma honraria que reconhece a liderança da empresa em transformar como as pessoas e as organizações oferecem e recebem ajuda em todo o mundo, seu compromisso com despertar a generosidade em escala através da inovação e seu papel como uma linha da salvação para comunidades em momentos de crise, como, por exemplo, no começo do ano, nos incêndios devastadores que atingiram Los Angeles. Essa nomeação é a segunda inclusão da GoFundMe na lista TIME100, que destaca as empresas que geram um impacto extraordinário ao redor do globo.

"A GoFundMe existe para ajudar as pessoas a ajudarem umas às outras, e, em momentos de crise, esse propósito se torna ainda mais vital", afirmou Tim Cadogan, CEO da GoFundMe. "Esse reconhecimento pela TIME é uma tremenda prova para a comunidade global da GoFundMe, composta de 200 milhões de pessoas e organizações. Estejam eles começando uma angariação de fundos para um amigo ou uma entidade sem fins lucrativos, ajudando um vizinho ou fazendo doações para apoiar uma causa ou uma pessoa com quem eles se importam, estamos completamente focados em criar novas ferramentas inovadoras que fazem com que seja mais fácil do que nunca para que mais pessoas se ajudem mutuamente".

Nos últimos 15 anos, a GoFundMe se tornou a maior e mais confiada plataforma do mundo para doações online, mobilizando mais de $40 bilhões de ajuda e, agora, conecta uma rede global de mais de 200 milhões de pessoas. Esse reconhecimento da TIME chega em um momento crucial na evolução da GoFundMe. No último ano, a empresa acelerou sua visão para expandir a economia de caridade, lançando novas ferramentas que fazem com que oferecer e receber ajuda seja mais fácil, mais acessível e mais impactante. Dentre elas, está o GoFundMe Pro, o software sem fins lucrativos que capacita as organizações com tudo que elas precisam para arrecadar fundos em qualquer lugar, bem como o GoFundMe Profiles, arrecadação de fundos ao vivo e um conjunto de ferramentas alimentados por IA que já foi usado quase 40 trilhões de vezes. Essa honraria também aproveita a inclusão do CEO da GoFundMe, Tim Cadogan, na lista das 100 pessoas mais influentes de 2025 da TIME.

Para ver a lista completa das 100 Empresas Mais Influentes segundo a TIME, acesse time.com/collections/time100-companies-2025/.

Sobre a GoFundMe

A GoFundMe é uma plataforma de arrecadação de fundos impulsionada pela comunidade e dedicada a ajudar as pessoas a se ajudarem mutuamente. A GoFundMe combina a narrativa e a captação de recursos para simplificar o compartilhamento de histórias, a interação com apoiadores e o cumprimento de seus objetivos de arrecadação de fundos por pessoas e organizações sem fins lucrativos. A GoFundMe capacita pessoas e organizações a fazerem diferença significativa para as causas e comunidades que mais importam para eles. A GoFundMe já viabilizou mais de $40 bilhões em ajuda para comunidades do mundo inteiro.

