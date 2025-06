Andersen Consulting fortalece recursos com a colaboração da firma Market One

A Andersen Consulting continua a expansão da sua plataforma global através de um acordo de colaboração com a Market One, firma de consultoria baseada na Argentina, que se especializa em soluções comerciais de ponta a ponta.

Com sede na Argentina, a Market One é uma firma de consultoria líder, especializada na transformação comercial de ponta a ponta. Fundada em 2009 pelos sócios Esteban Neville e Jerónimo Fernández Abeijón, a firma leva uma abordagem prática e orientada por resultados a cada projeto, acompanhando clientes desde a estratégia até a execução. Sua expertise abrange consultoria estratégica, otimização comercial, capacitação tecnológica e tomada de decisão orientada por insights. Com um histórico comprovado de mais de 1.200 projetos em mais de 20 países, a Market One trabalha com algumas das marcas mais reconhecidas do mundo, ajudando-as a fortalecer suas capacidades comerciais e alcançar crescimento sustentável.

"Fomos criados para resolver, mas como fazemos isso nos diferencia", afirmou Esteban Neville, cofundador da Market One. "Nosso compromisso vai além de aconselhar; cocriamos, implementamos e nos mantemos envolvidos até que os resultados sejam alcançados. Juntarmo-nosàAndersen como uma firma em colaboração amplifica significativamente nossa proposição de valor, desbloqueando o acessoàuma organização global de profissionais de consultoria de nível superior. Essa colaboração nos permite ampliar nosso impacto globalmente, ao passo que mantemos a agilidade e a proximidade que nossos clientes mais valorizam".

O conhecimento profundo que a Market One tem do mercado e sua habilidade comprovada de fornecer estratégias orientadas por dados aprimorarão os serviços de consultoria da Andersen", afirmou Mark L. Vorsatz, presidente e CEO da Andersen. "Sua abordagem personalizada e focada em resultados complementa nosso comprometimento com o fornecimento de serviços de consultoria abrangentes e de ponta a ponta aos nossos clientes".

A Andersen Consulting é uma firma de consultoria global que fornece um conjunto amplo de serviços, abrangendo estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação por IA, bem como soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se com o modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, proporcionando expertise de categoria mundial em consultoria, área jurídica, avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais mundialmente e uma presença em mais de 500 localidades mediante suas empresas-membro e firmas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria mediante suas empresas-membro e firmas colaboradoras a nível mundial.

