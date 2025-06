LTP projeta atingir R$ 100 milhões com personalização visual

A LTP Personalização, especializada exclusivamente em serviços de personalização visual de brindes e produtos para terceiros, encerrou o primeiro semestre de 2025 com um crescimento de 18,39% em relação ao mesmo período do ano anterior. Prestes a completar 20 anos de atuação, a empresa projeta atingir R$ 100 milhões de faturamento anual até 2029. Para tanto, será impulsionada por uma estratégia de expansão industrial do parque de gravação, diversificação de serviços e investimentos em tecnologias de automação e inteligência artificial aplicadas à personalização sob encomenda.

Com sede em São Paulo e estrutura de serviços distribuída em 14 galpões industriais na região central da cidade, totalizando 10 mil metros quadrados, a LTP atua com 25 categorias de gravação e realiza a personalização de aproximadamente 50 milhões de peças por ano, atendendo pedidos de seus clientes.

Entre eles, estão os produtores de brindes, agências de publicidade, promotores de eventos e indústrias de que necessitam de marcação visual em seus produtos e peças. Em 2024, segundo cálculos baseados no relatório O Setor Brindeiro no Brasil, a LTP respondeu por 7,15% de todos os itens personalizados sob demanda só no mercado de brindes.

De acordo com Anderson Fagundes, fundador e CEO da LTP, a empresa se diferencia por dominar um amplo leque de tecnologias e processos de gravação visual de produtos para terceiros. “Hoje, a maioria dos competidores do mercado são pequenos e micros prestadores de serviços que atuam com apenas um ou até cinco processos de personalização. Nós dominamos 25 técnicas para qualquer tipo de material. Nossa proposta é ser o parceiro de personalização de parada única para empresas que precisam de agilidade, escala e confiabilidade no processo de gravação, mesmo para atender a pequenos lotes”, afirma o executivo.

Operação 24/7

Entre 2020 e o primeiro semestre de 2025, a LTP ampliou em 220% sua capacidade produtiva, com investimentos que somam R$ 7 milhões. Os recursos foram aplicados em tecnologias como impressoras cilíndricas 360°, sistemas UV, soluções DTF UV e fornos de alta temperatura para cerâmica — além de infraestrutura de automação e gestão de pedidos.

A adoção do modelo de produção ininterrupta, implantado em 2024, permitiu à empresa operar 24 horas por dia, sete dias por semana. Com isso, a LTP atingiu 31,5 mil horas/homem mensais e aumentou significativamente a produtividade por equipamento, passando de 2 mil para 5,8 mil peças personalizadas por máquina nos últimos cinco anos.

Diversificação de mercados

Tradicionalmente focada em serviços para a personalização de brindes e sinalização em eventos e pontos de venda, a LTP expandiu sua atuação a personalização de itens para setores como hotelaria, gastronomia e bebidas, através da aplicação de estampa ou gravação em pratos, taças e assessórios de serviço de bar.

A empresa também inovou ao lançar a LTP Móvel, unidade que direciona máquinas e operadores para o local indicado pelo cliente, realizando a personalização in loco em eventos, feiras e pontos de venda. Esse modelo de locação tem se mostrado eficaz também em ambientes industriais e em eventos de massa. Uma amostra desse serviço irá integrar o rol de inovações apresentadas pela LTP na feira Future Print 2025, que acontece em julho, em São Paulo.

Gestão por indicadores

A LTP passou por transformação administrativa, com a adoção de sistemas ERP integrados a plataformas de BI e gestão por indicadores. A equipe cresceu 57,35% em dois anos.

Outro diferencial está em sua logística. Em São Paulo, a empresa retira os brindes e outros produtos comprados por seus clientes diretamente nas instalações dos fabricantes ou distribuidores. Em seguida, uma equipe da LTP se encarrega da conferência do material, controle de qualidade peça a peça e, após a personalização, executa a reembalagem e a troca de itens imperfeitos, sem que o cliente precise intervir. A frota própria agiliza o transporte e reduz os custos finais. Em nenhum momento, porém, a LTP atua na cadeia de fabricação ou revenda dos produtos.

O parque industrial da empresa supera as 100 máquinas, incluindo 12 plotters UV, 29 impressoras a laser, 14 impressoras digitais cilíndricas de 360 graus, 60 posições de serigrafia, 10 fornos cerâmicos e equipamentos de corte para madeira e acrílico.

Website: http://www.ltp1.com.br