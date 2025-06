Kettlebell ganha espaço em treinos funcionais

O kettlebell, peso arredondado com alça frequentemente visto em academias e redes sociais, tem se destacado como um dos equipamentos mais eficientes para o desenvolvimento simultâneo de força, potência e coordenação motora. Sua estrutura compacta permite fácil incorporação em diferentes rotinas de treino, adaptando-se a praticantes com variados níveis de condicionamento físico.

Para detalhar os benefícios e cuidados do uso do acessório, Cacá Ferreira, gerente técnico corporativo da Companhia Athletica, explica por que vale a pena considerar o kettlebell como parte de um programa de treinamento funcional.

Kettlebell: o que é e como funciona

Com origem russa, o kettlebell lembra uma bola de ferro com alça. Seu formato facilita a execução de movimentos balísticos e dinâmicos que ativam múltiplos grupos musculares de forma simultânea. Além do fortalecimento, contribui para o condicionamento cardiovascular e aumento da queima calórica.

“É comum acharem que é um treino para braços, mas a força vem, principalmente, dos quadris e do core”, explica Cacá.

Os exercícios realizados com o acessório ativam várias articulações e grupos musculares ao mesmo tempo, otimizando o tempo de treino e promovendo ganhos físicos amplos.

Entre os principais benefícios destacados por especialistas da Companhia Athletica estão:

Fortalecimento global: trabalha pernas, abdômen, costas, ombros e braços em conjunto

Ganho de potência e agilidade: ideal para quem busca performance em esportes ou mais disposição no dia a dia

Melhora do condicionamento: os exercícios aumentam a frequência cardíaca e desafiam o sistema cardiorrespiratório

Alta queima calórica: movimentos como o swing ativam grandes grupos musculares, acelerando o metabolismo

Indicação e precauções

O kettlebell pode ser utilizado por diferentes perfis de praticantes, desde que com orientação adequada e progressão técnica respeitada.

Segundo Cacá, é essencial iniciar com cargas leves e priorizar a execução correta dos movimentos. “Um swing mal executado pode gerar sobrecarga na região lombar”, alerta.

Embora seja mais comum entre praticantes com alguma experiência, o acessório também pode ser adaptado para iniciantes, sempre com acompanhamento profissional.

Aplicações no treino funcional

O kettlebell pode ser incorporado de diferentes formas:

Como parte de um circuito funcional, intercalando com outros exercícios

Em treinos de força, como agachamentos, remadas e levantamento terra com o peso

Em sessões específicas, como uma aula de kettlebell training (presente nas unidades da Companhia Athletica)

Os movimentos iniciais mais comuns incluem swing, deadlift e goblet squat, com progressão para exercícios mais avançados, como clean, snatch e turkish get-up.

Cuidados e orientações

Realizar aquecimento adequado, preparando articulações e musculatura

Manter postura correta e respiração controlada durante os exercícios

Respeitar a progressão de carga, amplitude e velocidade, evitando lesões

Priorizar a qualidade da execução em relação ao aumento de carga

“Mais importante do que a carga é a execução. Um movimento bem feito traz resultado sem risco”, lembra Cacá.

Considerado um equipamento versátil, eficiente e de fácil manuseio, o kettlebell tem se consolidado como uma ferramenta estratégica nos treinos funcionais. Sua capacidade de combinar força, resistência e coordenação em uma única sessão contribui para um desenvolvimento físico completo, com benefícios comprovados para a saúde e o desempenho físico.

