Fernando Perez apresenta a maior Artefacto do Brasil

No dia 26, Cuiabá será palco da inauguração oficial da nova unidade da Artefacto, sob a liderança do empresário Fernando Perez. Segundo o portal Única News, trata-se da maior loja da marca no Brasil — um marco para o mercado de alto padrão no país.

A abertura acontece em conjunto com a Mostra Artefacto Mato Grosso 2025, que nesta edição reúne 15 profissionais renomados da arquitetura e do design de interiores. Os convidados assinam ambientes exclusivos sob o tema “Viver com Arte”, com a proposta de interpretar o morar contemporâneo com sofisticação, funcionalidade e emoção.

O evento de lançamento será reservado a convidados, incluindo profissionais do setor, imprensa especializada e representantes de marcas parceiras.

Profissionais participantes:

• Érika Queiroz – Vitrine + Living + Atendimento

• Carol Fagundes – Living + Gourmet

• Fábio Morozini – Living

• Mara Dalcanale – Living

• Ana Carolina Gori – Living

• Luciana Duarte – Suíte

• Denise Fumagalli – Sacada Gourmet

• Ana Paula Aguiar – Living Gourmet

• Caio Arend – Suíte

• Rubia Moraes – Gourmet

• Ilana Santiago – Living

• Karol Boaventura – Living

• Danielle Lucialdo – Living/Gourmet

• Andressa Borsato – Living

• Eduardo Garcia – Jardim Externo

A partir de 27 de junho, a Mostra será aberta ao público com visitas previamente agendadas. Os visitantes terão a oportunidade de explorar os ambientes criados especialmente para a ocasião, que traduzem diferentes estilos de vida por meio do layout, da escolha de materiais e das soluções arquitetônicas aplicadas ao mobiliário da marca.

