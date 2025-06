Autoatendimento da Consumer atinge 800 instalações no 1º ano

Com foco em inovação e acessibilidade para o setor de alimentação, a solução de totens de autoatendimento da Consumer alcançou a marca de 800 instalações em seu primeiro ano no mercado. Voltada para lanchonetes, restaurantes e outros estabelecimentos do setor, a tecnologia possui compatibilidade com qualquer equipamento com Windows e tela touchscreen, oferecendo uma alternativa acessível que visa otimizar o atendimento ao cliente.

Renato Almeida, CEO da Consumer, comemora a posição do projeto e afirma que o resultado pode evidenciar a rápida aceitação do mercado por soluções mais modernas. “Antes restrito a grandes redes de fast food, esse tipo de tecnologia ajuda a democratizar o uso de totens para pequenos e médios estabelecimentos”, explica.

De acordo com o empresário, o crescimento da solução de totens de autoatendimento da Consumer é resultado de uma combinação de fatores estratégicos e operacionais. A ideia surgiu a partir de viagens realizadas por membros da equipe, que observaram a popularização da tecnologia no exterior. No entanto, todas as soluções vistas estavam presentes apenas em grandes franquias, sendo inacessíveis para pequenos e médios negócios.

“Foi então que surgiu uma pergunta dentro da equipe: ‘Será que essa tecnologia precisa mesmo ser tão cara?’. Ao investigar o mercado nacional, entendemos que existia uma ausência de soluções acessíveis e pensadas para o pequeno empreendedor”, relembra.

Crescimento do autoatendimento e aposta da Consumer

A modalidade tem se mostrado crescente de forma geral no Brasil. Dados de uma pesquisa da Opinion Box em parceria com a Payface, noticiada pelo portal E-commerce Brasil, apontam que 64% dos brasileiros já utilizam autoatendimento em lojas físicas e 85% avaliam a experiência como positiva.

Em uma análise mais ampla, o mercado global de serviços de autoatendimento foi estimado em US$ 38,22 bilhões em 2024, devendo atingir US$ 55,62 bilhões até 2029, de acordo com números da Mordor Intelligence.

De olho nas tendências do mercado, a Consumer passou a investir na criação de seu próprio totem. Inicialmente, segundo Renato, a equipe buscou entender como os empresários brasileiros enxergam o autoatendimento, quais eram suas expectativas, receios e percepções em relação à tecnologia. Durante o processo de desenvolvimento, o foco foi a experiência do consumidor final, o que teria como objetivo tornar o totem mais intuitivo, prático e fácil de usar.

Assim, a interface foi pensada considerando aspectos como simplicidade, acessibilidade e experiência do usuário. “Sabemos que o autoatendimento deve ser acessível a todos, por isso a interface foi desenvolvida para atender diferentes idades, perfis e contextos. Outro ponto importante foi considerar o comportamento dos consumidores em diferentes tipos de estabelecimentos — de uma lanchonete de bairro a uma hamburgueria de grande movimento”, detalha.

Além disso, a interface se adapta ao cardápio do restaurante e conta com sugestões automáticas de adicionais, promoções e combos, que tem como objetivo ajudar o cliente na escolha e contribuir para o aumento do ticket médio.

Para os próximos passos, Renato explica que o objetivo é acelerar a expansão dos totens de autoatendimento em todo o território nacional. “A Consumer também segue com foco em inovação contínua, com melhorias na interface e novas funcionalidades, que planejamos lançar até o fim do ano”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: https://consumer.com.br/