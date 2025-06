Digitalização acelera uso de CRM para impulsionar negócios

Nos últimos anos, a digitalização acelerada dos negócios transformou a maneira como empresas captam e se relacionam com clientes. O ambiente on-line deixou de ser apenas um canal complementar e se tornou uma estrutura essencial para quem busca crescimento, posicionamento e escalabilidade.



Um levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) revela que 57% das empresas possuem redes sociais ou websites voltados para comercialização, número que sobe para 66% entre as microempresas (ME). Esse cenário comprova que a presença digital é um dos principais fatores para a competitividade empresarial, independentemente do porte do negócio.



Além da necessidade de presença digital, a forma como as empresas gerenciam e interagem com seus clientes também vem evoluindo. Um estudo da McKinsey & Company indica que 71% dos consumidores esperam interações personalizadas, enquanto 76% demonstram frustração quando isso não acontece. Além disso, 78% afirmam que comunicações personalizadas aumentam a chance de recomprar.



Com consumidores cada vez mais exigentes e um mercado mais dinâmico, plataformas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) passaram a ser indispensáveis para empresas que querem estruturar a captação, retenção e fidelização de clientes. Segundo Henrique Ferrarese, fundador da plataforma de gestão e automação comercial Longfy, um CRM bem estruturado não apenas pode facilitar processos, mas também maximizar resultados.



“Com a plataforma certa, é possível centralizar informações, automatizar tarefas e acompanhar os leads em tempo real. Isso significa que cada oportunidade é bem tratada, cada contato tem continuidade e a captação se torna mais inteligente. No fim das contas, o CRM pode garantir que o empreendedor trabalhe com estratégia, e não apenas com esforço manual”, explica.



Retenção e fidelização



Se antes o marketing digital se concentrava majoritariamente na captação de clientes, hoje reter e fidelizar consumidores é um dos maiores desafios das empresas. Em um ambiente onde a concorrência é intensa e a oferta de produtos e serviços é ampla, manter o cliente ativo se tornou uma missão estratégica.



“O marketing digital não é mais só sobre atrair — é sobre manter. E manter exige relacionamento. Uma plataforma de gestão bem estruturada permite prever o comportamento do cliente, automatizar ações na hora certa e, acima de tudo, manter a conversa ativa. A fidelização não acontece por acaso, ela é construída com constância”, reforça Ferrarese.



A pesquisa do Sebrae também revela que o avanço da digitalização não se limita a grandes corporações. Pequenas e médias empresas vêm acompanhando essa tendência, integrando sistemas automatizados para otimizar suas operações e fortalecer o contato com clientes.



“O cliente quer agilidade, clareza e personalização. E para oferecer isso, a empresa deve investir em um sistema que funcione. O CRM deixou de ser um diferencial e passou a ser uma base. Sem ele, a empresa simplesmente não acompanha o ritmo do mercado”, avalia o empresário.



Competitividade e a busca por eficiência



A tecnologia tem sido um grande nivelador de oportunidades no mercado. Empresas menores, que antes encontravam dificuldades para competir com grandes players, agora conseguem operar com estruturas mais ágeis e processos mais organizados.



De acordo com Ferrarese, pequenas e médias empresas nem sempre conseguem competir em tamanho, mas podem disputar em eficiência. “Foi pensando nisso que o Longfy foi criado. Com uma estrutura enxuta e que busca entregar automação, gestão de leads, acompanhamento e marketing de forma profissional, o foco é que as organizações não precisem de uma equipe gigante para otimizar e organizar processos”.



Com funcionalidades como funis visuais, automação de WhatsApp, disparo de e-mails, segmentação de leads e criação de landing pages, a plataforma conecta as áreas — marketing, comercial e atendimento — em um mesmo ambiente. “Isso permite entender quem é o cliente, o que ele precisa, quando ele engaja e como prefere se comunicar. Essa visão ajuda a construir um relacionamento de verdade, baseado em constância, não em sorte”, acrescenta.



“O Longfy foi criado para ser um parceiro de crescimento. Ele foi pensado para empresas que querem se estruturar, crescer estrategicamente e construir relacionamentos sólidos com seus clientes”, conclui Ferrarese.



