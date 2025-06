ISD Tech é nova distribuidora oficial da Kyocera no Brasil

Com foco na expansão de seu portfólio no mercado brasileiro, a ISD Tech firmou parceria com a Kyocera, fabricante global de equipamentos de impressão, para atuar como uma das distribuidoras oficiais da marca no Brasil. A colaboração traça novas estratégias de inovação, além de ampliar a oferta de soluções no segmento de impressões no país.

A Kyocera está presente em setores industriais e corporativos com a comercialização de impressoras, multifuncionais e softwares. A empresa desenvolve equipamentos com foco em soluções inovadoras de impressão, atendendo a diversos segmentos do mercado com tecnologia que facilita e estrutura os processos operacionais de grandes empresas.

Com a parceria, a ISD Tech passa a oferecer ao mercado brasileiro a linha de equipamentos da Kyocera, com foco em soluções de impressões voltadas ao ambiente corporativo. A iniciativa visa complementar o portfólio da empresa, disponibilizando aos clientes uma oferta ampla de produtos que utilizam a inovação e tecnologia como diferencial.

“Incluir a Kyocera em nossa rede de parceiros reforça a estratégia da ISD Tech de atuar ao lado de empresas consolidadas, ampliando nossa presença no mercado nacional com foco em soluções de impressão. Essa parceria nos permite atender com ainda mais eficiência, variedade e tecnologia às diferentes demandas do mercado corporativo, além de impulsionar a inovação nas soluções oferecidas no país”, afirma Rodolfo Henrique Villas Boas, CEO da ISD Tech.

Entre os produtos da Kyocera que serão distribuídos pela ISD Tech, estão impressoras e multifuncionais voltadas ao uso corporativo, com modelos nos formatos A3 e A4. As linhas disponíveis incluem a ECOSYS, desenvolvida com foco em sustentabilidade, priorizando a eficiência energética e uso de materiais com menor impacto ambiental, e a TASKalfa, projetada para atender a demandas mais robustas, oferecendo alto desempenho e velocidade, mantendo a qualidade de impressão.

Sobre a Kyocera

Fundada em 1959, no Japão, a Kyocera Corporation possui atuação global em diversos setores industriais, incluindo componentes eletrônicos, soluções automotivas, sistemas de geração de energia, ferramentas de corte e equipamentos de impressão.

A Kyocera Document Solutions, divisão especializada em soluções de impressão e gestão documental, está presente no Brasil desde 2005, com sede em São Paulo. Em 2025, a unidade brasileira celebra 20 anos de atuação no país, oferecendo ao mercado impressoras e multifuncionais voltadas ao ambiente corporativo, além de soluções completas para otimização de fluxos de trabalho, aumento da produtividade e redução de custos operacionais.

Sobre a ISD Tech

A ISD Tech está no mercado brasileiro com soluções tecnológicas, com foco em distribuição de hardware, com uma linha de produtos de automação, que atendem às necessidades específicas das empresas. Entre as linhas de produtos que a ISD oferece, estão Impressoras Térmicas, Totens de Autoatendimento, telas interativas, drones de iluminação, coletores de dados e equipamentos de PDV, fornecendo tecnologia de última geração, para que as empresas se destaquem no mercado e ofereçam aos seus consumidores serviços de qualidade.

Com a inclusão da Kyocera em seu portfólio, a ISD Tech amplia a oferta de soluções em impressão para diferentes segmentos do mercado brasileiro, consolidando sua atuação no mercado nacional no setor de tecnologia e inovação, voltadas para negócios e fortalecendo sua presença para empresas que demandam infraestrutura tecnológica de ponta e especializada.

Website: https://isdtech.com.br/