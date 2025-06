Ant amplia acesso ao crédito para 15 milhões de pessoas

Por meio de soluções de tecnologia de crédito, a Ant International tem possibilitado que instituições financeiras e fintechs ampliem o acesso ao crédito para mais de 15 milhões de clientes, incluindo micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) em mercados emergentes, segundo Quan Yu, diretora-geral de Serviços de Crédito da Ant International.



Milhões de MPMEs e indivíduos ainda são subatendidos devido à falta de garantias, renda estável ou histórico de crédito. Para atender a esses públicos e expandir seus negócios, os provedores de serviços financeiros precisam de soluções inteligentes de tecnologia de crédito, baseadas em dados alternativos e integradas aos seus sistemas existentes.



O Ant Credit Engine, uma das principais inovações desenvolvidas pela Ant International, é um motor de crédito inteligente e automatizado. Ele auxilia instituições financeiras, fintechs, carteiras digitais e outros credores qualificados — como plataformas digitais de e-commerce, delivery e transporte por aplicativo — a tomar decisões de crédito com mais eficiência, precisão e agilidade. As declarações foram feitas por Yu durante o FEBRABAN TECH 2025, um dos maiores eventos de inovação financeira da América Latina.



“Inclusão financeira não deve significar afrouxar os critérios de risco; deve significar elevar o padrão das decisões inteligentes”, afirmou Yu. “Assim como remar na Floresta Amazônica exige as ferramentas certas, navegar pela complexidade financeira também.”



“Nosso modelo baseado em dados alternativos e totalmente integrado permite decisões inteligentes, integração fluida e implementação rápida. Isso facilita para nossos parceiros incorporarem serviços de crédito diretamente em suas plataformas. Dessa forma, os credores conseguem alcançar os clientes — especialmente as MPMEs — onde eles estão, no momento em que mais precisam e de forma acessível, promovendo um crescimento mais inclusivo e sustentável”, afirmou Yu.



Segundo Yu, o motor de crédito acelera a configuração e a implementação de políticas de crédito, reduzindo o tempo necessário de semanas para minutos. Seu ambiente sem necessidade de codificação permite que os credores construam e ajustem estratégias com facilidade por meio de uma interface de arrastar e soltar, com testes rápidos de estratégias e alertas de risco em tempo real.



A solução também oferece biblioteca abrangente de templates que cobre estratégias essenciais — como análise de crédito — baseada em regras de decisão, modelagem com dados alternativos e algoritmos avançados desenvolvidos a partir do profundo conhecimento da Ant International no setor.



Ao aplicar modelagens baseadas em dados alternativos e algoritmos como redes heterogêneas e redes neurais profundas, os credores conseguem transformar rapidamente grandes volumes de dados escassos e fragmentados em insights acionáveis. Isso permite avaliar a elegibilidade dos tomadores de forma mais precisa e eficiente, com uma visão mais completa da sua situação financeira.



O motor de crédito também conta com bot de estratégias baseado em IA, que gera políticas de crédito personalizadas e precisas em questão de minutos. Os credores podem definir e priorizar seus objetivos e restrições de negócios — como aumentar a elegibilidade, reduzir o risco da carteira ou detectar fraudes. O bot analisa e compara diversas combinações de estratégias, equilibrando automaticamente esses fatores para gerar recomendações otimizadas e customizadas.



Agora, o Ant Credit Engine chega ao Brasil. A Dock, uma das principais provedoras de tecnologia para pagamentos e serviços bancários do país, vai integrar a solução à Dock One, uma plataforma modular e unificada para ajudar seus clientes a escalar serviços financeiros.



O Ant Credit Engine será disponibilizado dentro do ecossistema da Dock, que conecta mais de 400 bancos e fintechs em toda a América Latina. A parceria tem como objetivo ajudar essas instituições a expandirem o acesso ao crédito para comunidades desassistidas, com mais eficiência operacional e redução de custos.

