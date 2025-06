A ACADEMIA LATINA DA GRAVAÇÃO™ EM PARCEIRA COM A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY® LANÇAM O PRÊMIO EDUCADOR DE MÚSICA LATINA

A Academia Latina da Gravação™, em parceria com a Fundação Cultural Latin GRAMMY®, tem o orgulho de anunciar o lançamento do Prêmio Educador de Música Latina.

Essa nova distinção homenageará um educador excepcional da comunidade musical global que tenha causado um impacto significativo ao incorporar a música latina em seu currículo. As inscrições já estão abertas para educadores de todo o mundo, que lecionam do jardim de infância ao ensino médio, em uma escola pública, privada ou charter (parceria público-privada) e falam espanhol, português, inglês ou qualquer dialeto nativo.

O primeiro ganhador será homenageado durante a Apresentação dos Prêmios Especiais, parte da 26.ª Semana Anual do Latin GRAMMY, em Las Vegas, em novembro. Detalhes adicionais serão compartilhados nos próximos meses.

“Os professores são fundamentais para nutrir e moldar o futuro da música latina e de seus criadores”, disse Manuel Abud, CEO de A Academia Latina da Gravação. “Juntamente com a Fundação Cultural Latin GRAMMY, temos o orgulho de homenagear aqueles que garantem o legado duradouro da música latina.”

O educador ganhador receberá uma viagem com todas as despesas pagas para si e um convidado para participar da Apresentação dos Prêmios Especiais. Além disso, o programa de música da escola do ganhador receberá uma doação de US$10 mil em instrumentos para apoiar uma educação musical contínua.

Para se inscrever e ver as diretrizes, clique aqui. Os materiais de inscrição podem ser enviados em inglês, espanhol ou português. O prazo de inscrição é 5 de setembro de 2025, às 23h59 (hora da costa leste dos EUA). Se tiver outras dúvidas, envie um e-mail para LGCF@grammy.com e/ou visite http://www.latingrammyculturalfoundation.org/pt.

SOBRE A ACADEMIA LATINA DA GRAVAÇÃO:

A Academia Latina da Gravação™ é uma organização sem fins lucrativos dedicada a fomentar, celebrar, homenagear e engrandecer a música latina e seus criadores. Referência internacional da música latina, a organização é composta por profissionais da música e produz a Entrega Anual do Latin GRAMMY®, A Noite Mais Importante da Música Latina™, que reconhece a excelência nas artes e ciências da gravação, além de oferecer programas educacionais e assistenciais para a comunidade musical por meio da sua Fundação Cultural Latin GRAMMY®. Para mais informações, favor visitar LatinGRAMMY.com.

SOBRE A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY:

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® é uma organização filantrópica 501(c)(3) criada por A Academia Latina da Gravação™ com a visão de se tornar uma divulgadora global da educação musical e de empoderar as comunidades por meio da música e da cultura latinas. Em 2024 a Fundação celebrou seu décimo aniversário, e durante a última década cultivou a próxima geração de criadores de música latina por meio de bolsas de estudo, programas educacionais e subvenções que promovem a música latina e celebram seu rico patrimônio cultural. Até o momento, a Fundação já doou mais de 12,5 milhões de dólares com o apoio de membros de A Academia Latina da Gravação, artistas, patrocinadores corporativos e outros doadores generosos. Para obter mais informações ou fazer uma doação, acesse latingrammyculturalfoundation.org ou nossa página no Facebook. Siga-nos também em @latingrammyfdn no X e no Instagram, e em Fundação Cultural Latin GRAMMY no Facebooke LinkedIn.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250626276285/pt/

CONTATO PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO:

A Academia Latina da Gravação

Nathalie Alberto

Nathalie.alberto@grammy.com