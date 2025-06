Pint Pharma anuncia aprovação do ORLADEYO® (berotralstat) pela INVIMA, a primeira terapia oral para prevenção de ataques de angioedema hereditário (AEH) em pacientes com 12 anos ou mais na Colômbia

“A aprovação de hoje representa mais um passo importante em nossa missão de apoiar pacientes com doenças raras em toda a América Latina,” afirmou David Muñoz, CEO da Pint Pharma. “Além dos benefícios clínicos diretos, a disponibilidade do ORLADEYO® na Colômbia reforça nosso compromisso contínuo com o avanço da pesquisa e da inovação no tratamento de doenças raras.”

“A aprovação do ORLADEYO® pela INVIMA é uma excelente notícia para a comunidade de pacientes com angioedema hereditário na Colômbia,” acrescentou o Dr. Valnei Canutti, hematologista e Diretor Científico da Pint Pharma. “Essa terapia oral inovadora representa um avanço significativo, oferecendo uma opção eficaz e conveniente de profilaxia a longo prazo para prevenir ataques de AEH.”

Mauricio Botero, Gerente Geral da Pint Pharma na Colômbia, concluiu: “Essa aprovação é uma conquista relevante para os pacientes e um testemunho da forte colaboração entre a comunidade médica, as autoridades regulatórias e a indústria farmacêutica na Colômbia para ampliar as opções de tratamento para doenças raras como o AEH.”

O angioedema hereditário é um distúrbio genético raro caracterizado por episódios recorrentes de inchaço doloroso e potencialmente fatal da pele, das mucosas e de órgãos internos. Até recentemente, as opções terapêuticas eram limitadas, impactando significativamente a qualidade de vida dos pacientes e expondo-os ao risco constante de ataques imprevisíveis.

Sobre o ORLADEYO® (berotralstat)

ORLADEYO® é a primeira e única terapia oral desenvolvida especificamente para prevenir ataques de angioedema hereditário (AEH) em pacientes adultos e pediátricos a partir de 12 anos de idade. Administrado uma vez ao dia, o ORLADEYO® atua reduzindo a atividade da calicreína plasmática, prevenindo assim os ataques de AEH. ORLADEYO® é um produto da BioCryst Pharmaceuticals, Inc., cuja inscrição, comercialização e distribuição na América Latina são gerenciadas exclusivamente pela Pint Pharma.

Sobre a Pint Pharma

A Pint Pharma é uma empresa farmacêutica especializada, com sede em Viena, Áustria, focada na aquisição, licenciamento e comercialização de produtos farmacêuticos na América Latina. Somos uma organização orientada para a comunidade, comprometida em oferecer tratamentos inovadores e soluções de saúde por meio de parcerias estratégicas com líderes globais. Nossa missão é garantir acesso, qualidade e excelência no cuidado aos pacientes em toda a região.

Jorge Camacho

Chief Strategy Officer

e-mail: jorge.camacho@pint-pharma.com

Valnei Canutti

Chief of Scientific Affairs

e-mail: valnei.canutti@pint-pharma.com