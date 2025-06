Grupos que representam pacientes, profissionais de saúde e a indústria farmacêutica criam novo princípio sobre o uso de IA no setor de saúde

Seis organizações internacionais líderes representando pacientes, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, hospitais e a indústria farmacêutica adotaram hoje o primeiro princípio ético conjunto no setor de saúde sobre o uso responsável de dados e tecnologia de saúde, incluindo inteligência artificial.

O novo princípio se uneàEstrutura de Consenso Internacional para Cooperação Ética (ICF), um acordo voluntário de longa data baseado em princípios que orienta a cooperação ética entre estas importantes entidades de saúde, trabalhando em conjunto para prestar atendimento de alta qualidade a pacientes.

A ICF foi fundada em 2014 como uma plataforma internacional para garantir que os relacionamentos em todo o ecossistema da saúde estejam baseados em tomadas de decisão éticas, transparentes e responsáveis. Ela reúne seis importantes órgãos de saúde que representam organizações de pacientes, profissionais de saúde e a indústria farmacêutica.

Os princípios de fundação da ICF têm foco em priorizar os pacientes; respaldar a pesquisa ética e a inovação; garantir a independência e a conduta ética; e promover a transparência e a responsabilidade.

O novo quinto princípio se concentra na autonomia, administração de dados e responsabilidade compartilhada no uso de dados de saúde. Isto reflete a crescente importância da saúde digital e da IA, bem como a necessidade de que as considerações éticas evoluam junto com a inovação científica.

"Nenhum hospital ou parte interessada consegue navegar sozinho pelos rápidos avanços atuais em dados e tecnologia de saúde”, disse Ronald Lavater, Diretor Executivo da Federação Internacional de Hospitais. “A ICF possibilita a ação coletiva ao capacitar líderes mundiais da saúde a formar parcerias confiáveis ??que liberem todo o potencial da inovação ética e centrada em pessoas."

"Dados e tecnologia podem evoluir a prestação de cuidados, mas a ética orienta nosso porquê, como e para quem", disse Howard Catton, Diretor Executivo do Conselho Internacional de Enfermeiros. "Este princípio afirma a importância duradoura da confiança, compaixão e dignidade, valores que os enfermeiros defendem todos os dias em sistemas de saúde a nível mundial."

As vozes dos pacientes são cruciais para adotar este princípio. "Este novo princípio representa um grande avanço em proteger direitos de pacientes e pessoas com experiência vivida na era digital", disse Dani Mothci, Diretor da Aliança Internacional de Organizações de Pacientes (IAPO). "Como membro fundador da ICF, a IAPO celebra o claro compromisso ético em torno da autonomia, administração de dados e responsabilidade, com destaque ao foco de colocar os pacientes em primeiro lugar. Para tornar isto realidade, estimulamos as organizações de pacientes a participar ativamente deste princípio e garantir que sua implementação reflita as experiências reais dos pacientes."

"A ética é a pedra angular de uma política de saúde mundial eficaz. Ela garante que as decisões sejam orientadas pela justiça, respeito e responsabilidade. A Associação Médica Mundial acredita que a cooperação ética é essencial para construir sistemas de saúde resilientes e proporcionar melhor atendimento a todos, sobretudo aos mais vulneráveis", disse o Dr. Ashok Philip, Presidente da Associação Médica Mundial.

Paul Sinclair, Presidente da Federação Farmacêutica Internacional, instou a profissionais de farmácia para que adotem o novo princípio: "A FIP apoia a tomada de decisões éticas e responsáveis, que envolvem os profissionais de farmácia quanto aos pacientes, profissionais de saúde e o setor farmacêutico, a fim de garantir um atendimento de alta qualidade. Convido todos os nossos membros a adotar e adaptar esta estrutura em níveis de prática nacional e regional."

David Reddy, Diretor Geral da Federação Internacional de Fabricantes e Associações Farmacêuticas, ecoou o apelo por responsabilidade coletiva: "Na última década, a ICF fomentou alianças mais sólidas e valores compartilhados entre parceiros-chave envolvidos em prestar cuidados de saúde, através do compromisso sustentado em desafios éticos emergentes. Hoje, ao integrar um novo princípio sobre saúde digital e IA, ecoamos um consenso crescente:àmedida que a inovação acelera, a cooperação ética deve evoluir em paralelo. Nosso foco é atender os pacientes: em primeiro lugar e sempre."

Fundada em 2014, a Estrutura de Consenso Internacional para Cooperação Ética é a única plataforma internacional do gênero que reúne organizações de pacientes, profissionais de saúde e a indústria farmacêutica, com o fim de dar suporte a um atendimento de alta qualidade e centrado no paciente. A Estrutura conta com o apoio conjunto de seis entidades de liderança: IAPO, ICN, IFPMA, FIP, WMA e IHF, todas unidas por um compromisso compartilhado de garantir que os relacionamentos em todo o ecossistema da saúde estejam baseados em tomadas de decisão éticas, transparentes e responsáveis. A Estrutura de Consenso é um documento vivo e está aberta a outras partes interessadas em ciências da vida e prestação de cuidados de saúde, que são motivadas a respaldar e contribuir para sua evolução. Ela é pautada por quatro princípios fundamentais: colocar os pacientes em primeiro lugar; apoiar a pesquisa e a inovação éticas; garantir a independência e a conduta ética; promover a transparência e a responsabilidade. Em 2025, a Estrutura foi expandida para incluir um quinto princípio: defender o uso responsável de dados e tecnologia de saúde. Isto reflete a crescente importância da saúde digital e IA, bem como a necessidade de que a ética evolua com a inovação.

