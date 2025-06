Murata impulsiona design de capacitores com primeiro MLCC de 10 µF/50 VDC do mundo no tamanho de 0,805" para aplicações automotivas

A Murata Manufacturing Co., Ltd. (TÓQUIO: 6981) (ISIN: JP3914400001) anunciou que o novo capacitor cerâmico multinível (MLCC) GCM21BE71H106KE02 entrou em produção em massa. O dispositivo é o primeiro MLCC do mundo com tamanho de 0,805" (2,0 x 1,25 mm) a oferecer uma capacitância de 10 µF com uma classificação de 50 VDC, sendo projetado especificamente para aplicações automotivas*. Este produto de vanguarda marca um avanço significativo no design do MLCC, oferecendo um pacote menor de 0,805", ao manter a capacitância, a classificação de tensão e a confiabilidade do MLCC.

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] 10µF/50Vdc MLCC in 0805-inch Size for Automotive Applications

Os avanços em sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e tecnologias de direção autônoma (DA) exigem a implantação de um número maior de circuitos integrados (ICs) em sistemas veiculares. Este aumento no número de ICs leva, ao mesmo tempo, a uma maior demanda por componentes passivos de alta capacitância, enquanto impõe restrições espaciais mais rígidas, uma vez que um número maior de capacitores precisa ser acomodado em placas de circuito impresso (PCBs) automotivas cada vez mais congestionadas.

Projetado para linhas de energia automotivas de 12 V, o capacitor GCM21BE71H106KE02 utiliza o material cerâmico patenteado da Murata e as tecnologias de afinamento para ajudar os engenheiros a poupar espaço na placa de circuito impresso e reduzir a quantidade total de capacitores, resultando em sistemas automotivos menores, mais eficientes e confiáveis. Como o primeiro MLCC específico para o setor automotivo a alcançar uma capacitância de 10 µF com uma classificação de 50 VDC no tamanho compacto de 0,805", o GCM21BE71H106KE02 representa um avanço significativo na eficiência da capacitância. Ele oferece cerca de 2,1 vezes a capacitância do produto anterior de 4,7 µF/50 VDC da Murata, apesar de compartilhar o mesmo tamanho físico. Além disto, em comparação com o MLCC anterior de 10 µF/50 VDC no tamanho maior de 1.206" (3,2 x 1,6 mm), o novo MLCC ocupa cerca de 53% menos espaço, proporcionando economia substancial de espaço para aplicações automotivas.

A Murata continuará buscando a miniaturização e o aumento da capacitância dos MLCCs, enquanto expande sua linha de produtos para satisfazer as crescentes necessidades do mercado automotivo. Estes esforços darão suporteàindústria para desenvolver veículos de alto desempenho e mais multifuncionais. Além disto, ao reduzir o tamanho dos componentes eletrônicos, a Murata visa reduzir o uso de materiais e melhorar a eficiência da produção por unidade, contribuindo para reduzir o consumo de energia elétrica em suas unidades de fabricação e o impacto ambiental geral.

Notas:

* Com base em pesquisa interna da Murata em 25 de junho de 2025.

Sobre a Murata

A Murata Manufacturing Co., Ltd. é líder mundial em design, fabricação e venda de componentes e soluções eletrônicas passivasàbase de cerâmica, módulos de comunicação e módulos de fonte de alimentação. A Murata está comprometida com o desenvolvimento de materiais eletrônicos avançados e módulos multifuncionais de alta densidade e vanguarda. A empresa conta com funcionários e unidades de produção em todo o mundo.

