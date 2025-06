A Revenue Analytics adquire a Climber para expandir a presença global no setor hoteleiro e fortalecer a presença na Europa e América Latina

A Revenue Analytics, líder em otimização inteligente de receitas com IA, anunciou hoje a aquisição da Climber, uma empresa portuguesa de software de gestão de receitas (RMS) que atende redes boutique, independentes, e regionais na Europa, Américas e Brasil, onde é líder de mercado. A aquisição marca um passo estratégico na estratégia de crescimento global da Revenue Analytics, expandindo seu portfólio de produtos e acelerando seu alcance nos principais mercados internacionais.

A Climber oferece uma plataforma de precificação inteligente e autoaprendizagem que se integra diretamente ao sistema de reservas de um hotel e aproveita os sinais de demanda do mercado — incluindo eventos locais, demanda e participação de mercado da cidade, e dados dos concorrentes — para automatizar as decisões de precificação. Com foco na facilidade de uso, rápida implantação e automação, a plataforma substitui os demorados processos manuais de precificação e ajuda os hoteleiros a capturar receitas incrementais com precisão. Além de sua principal plataforma RMS, a Climber também oferece o Climber Market Strategy (CMS) — uma ferramenta poderosa que fornece dados agregados de participação de mercado em mais de 40 cidades no Brasil e em Portugal.

A Climber tem apresentado rápido crescimento, com expansão de 30% em relação ao ano anterior, e mantém uma forte posição de mercado no Brasil e na América Latina, além de sua crescente presença na Europa.

“Este é um investimento em crescimento acelerado e expansão global”, disse Bill Brewster, CEO da Revenue Analytics. “A Climber não apenas amplia nosso alcance na Europa e na América Latina, como também nos traz uma equipe talentosa e um produto que complementa nossa missão de oferecer precisão de preços em escala. Juntos, estamos criando um conjunto de ferramentas mais amplo e acessível para o mercado global de hospitalidade.”

“Estamos entusiasmados em nos juntaràequipe de Revenue Analytics”, disse Mario Mouraz, fundador da Climber. “Nossas missões estão alinhadas — ambos acreditamos em colocar ferramentas de precificação poderosas e inteligentes nas mãos dos hoteleiros. Com a escala do Revenue Analytics, agora podemos gerar um impacto ainda maior e desenvolver mais rapidamente nossa visão de democratizar o Revenue Management.”

Como parte da aquisição, toda a equipe da Climber se juntaráàRevenue Analytics. A empresa, recentemente nomeada como um dos Melhores Lugares para Trabalhar da Built In, tem o prazer de receber o talento da Climber em sua cultura premiada. Essa mudança fortalece a capacidade da Revenue Analytics de atender a uma base global de clientes, ao mesmo tempo em que expande sua presença pela Europa e América Latina. A entidade combinada atenderá a um portfólio de mais de 10.000 hotéis em todo o mundo — incluindo alguns dos nomes mais icônicos e respeitados da hotelaria — e inaugurará um novo escritório em Portugal, reforçando seu crescimento estratégico em toda a Europa.

Sobre a Revenue Analytics

A Revenue Analytics transforma dados complexos em uma vantagem competitiva. Como líder em otimização de receita e margem com tecnologia de IA, suas soluções inovadoras ajudam as empresas a aumentar os lucros e impulsionar o desempenho de vendas por meio de insights práticos e análises preditivas. O Revenue Analytics possibilita decisões de precificação mais inteligentes que geram maiores lucros. Saiba como liberar todo o potencial da gestão de receitas em https://revenueanalytics.com.

Sobre a Climber

A Climber é uma empresa de software de gestão de receitas (RMS) baseada em nuvem que ajuda pequenas redes hoteleiras na Europa e América Latina a maximizar a lucratividade. Sua plataforma inteligente e automatizada substitui a análise manual por recomendações de preços práticas, permitindo que os hoteleiros se concentrem no que fazem de melhor: proporcionar experiências excepcionais aos hóspedes. Para saber mais, visite https://climberrms.com.

