Newpark Fluids Systems intensifica liderança executiva e conselho administrativo para impulsionar crescimento contínuo

A Newpark Fluids Systems ("Newpark" ou a "Empresa"), líder mundial independente em oferecer soluções de fluidos para perfuração e preparação para produção de poços de petróleo, e a SCF Partners (“SCF”) sentem o prazer de anunciar várias incorporações importantesàliderança executiva e ao Conselho Administrativo da Empresa. Estas designações estratégicas, junto com investimentos de capital significativos, incluindo o desenvolvimento de uma instalação líder em lama líquida no oeste do Texas e um novo centro de excelência em tecnologia na Arábia Saudita, destacam o compromisso da Newpark com a excelência operacional, o valor para o cliente e o crescimento mundial acelerado após sua aquisição em 2024.

Nathan Snoke se integrouàNewpark Fluids Systems como Vice-Presidente Sênior da Western Hemisphere, trazendo para seu cargo quase duas décadas de experiência, com predominância na América do Norte, em campos petrolíferos, tendo ocupado, mais recentemente, funções de liderança operacional e comercial na Halliburton e na Flotek. Ele atuou em todos os principais campos de exploração de xisto dos EUA (das Montanhas Rochosas e Permiano a Marcellus e Haynesville), desenvolvendo um profundo conhecimento dos desafios específicos de cada bacia e das necessidades dos clientes.

Além desta importante contratação executiva, a Newpark expandiu seu Conselho Administrativo com os seguintes líderes seniores do setor:

- Como Ex-Diretor Executivo da Anchor Drilling Fluids, Robert traz mais de 50 anos de liderança no setor de petróleo e gás. Durante sua gestão na Anchor, conduziu a empresa de US$ 25 milhões para quase US$ 500 milhões em receita, supervisionando um crescimento significativo e aquisições estratégicas. W. Quentin Dyson - Sendo recentemente, Vice-Presidente Sênior de Operações da Southwestern Energy, Quentin traz consigo mais de 30 anos de experiência em liderança de engenharia e operações de campo em perfuração, preparação para produção de poços de petróleo e serviços integrados. Quentin também ocupou funções de liderança na EP Energy, BP e Schlumberger.

David Paterson, Diretor Executivo daf Newpark Fluids Systems, comentou,

"Estamos animados em receber Nathan, Robert, Quentin e Richard na equipe da Newpark. Cada um traz um conjunto único de habilidades e experiências que complementam perfeitamente nossa estratégia de expansão, inovação, alinhamento com o cliente e criação de valor a longo prazo nos mercados nacional e internacional. A liderança deles irá desempenhará um papel essencial para definir nossa próxima etapa de crescimento."

"A Newpark é líder mundial em fluidos de perfuração e preparação para produção de poços de petróleo há muito tempo, reconhecida por sua solidez técnica, foco no cliente e confiabilidade operacional. Estes novos líderes, junto com nossos investimentos estratégicos em infraestrutura, irão aprofundar nossas capacidades e nos posicionar para crescer com nossos clientes, em bacias estabelecidas e em mercados emergentes."

— Deviyani Misra-Godwin, Diretora Executiva da SCF Partners e Membro do Conselho da Newpark Fluids Systems

Sobre a Newpark Fluids Systems

A Newpark Fluids Systems é líder em oferecer soluções em fluidos para perfuração e terminação, atendendo operadores de petróleo e gás em todo o mundo, com uma presença em rápido crescimento no setor geotérmico. Comprometida com desempenho, sustentabilidade e inovação, a Newpark fornece sistemas de fluidos e serviços de engenharia personalizados que maximizam a eficiência da perfuração e a produtividade dos poços de petróleo. Para mais informações, acesse www.newpark.com.

Sobre a SCF Partners

Fundada em 1989, a SCF proporciona capital próprio e assistência estratégica para o crescimento, ao construir e expandir empresas líderes em serviços, equipamentos e tecnologia de energia com atuação a nível mundial. A SCF investiu em mais de 80 empresas de plataforma, realizou mais de 400 aquisições, e também desenvolveu 18 empresas de serviços e equipamentos de energia cotadas em bolsa. A empresa tem sede em Houston, Texas, e escritórios em Aberdeen e na Austrália.

www.scfpartners.com

Contato com a mídia: Kassie Harris, Sr. Mgr. Estratégia e Marketing, kharris@newpark.com