Conferência de Desenvolvimento da Indústria de Turismo da Província de Heilongjiang Alimenta Desenvolvimento do Turismo de Alta Qualidade

FUYUAN, China, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ao amanhecer, no Pavilhão Dongji de Fuyuan, no topo de uma colina, os turistas prendem a respiração esperando um nascer do sol estonteante. Logo a bandeira da 7ª Conferência de Desenvolvimento da Indústria de Turismo da Província de Heilongjiang será içada no alto na cidade mais oriental da China.

Neste exato momento, Fuyuan revela seu charme para receber hóspedes de todo o mundo. No Shell Beach Camp, uma nova instalação popular entre os jovens, o rio toca suavemente a costa, e a praia de areia branca atrai turistas. No Wild Bear Park, na Ilha Heixiazi, filhotes brincando na água com suas mães retratam vividamente a harmonia entre o homem e a natureza. Na Base de Cranberry, que se assemelha a um enorme mar de rubis, a mistura da agricultura com o turismo atrai um grande número de visitantes. Otimizando as instalações portuárias e agilizando o desembaraço aduaneiro, a conferência motiva a cidade a impulsionar os serviços portuários e a promover um importante centro de colaboração regional no Nordeste Asiático.

A conferência foi realizada com sucesso em Harbin, Yichun, Heihe, Mudanjiang, Daqing e Qiqihar. Este ano, o bastão é passado para Fuyuan, uma jurisdição de Jiamusi.

Para o povo de Heilongjiang, a conferência tem sido um evento essencial desde que o Comitê do Partido e o Governo de Heilongjiang escolheram uma cidade anfitriã todos os anos a partir de 2018. Agora, estamos prontos para a 7ª sessão.

Cidade após cidade, a conferência aprimorou muito a infraestrutura turística, o sistema de serviço público e o desenvolvimento econômico e social, estimulando novas ideias, conceitos e medidas para o futuro. Como resultado, cada vez mais turistas colocam Heilongjiang na sua lista de destinos. De acordo com o Departamento de Estatísticas de Heilongjiang, a província recebeu 282,398 milhões de turistas em 2024 (um crescimento anual de 29,1%) que gastaram 370,12 bilhões de yuans (um crescimento anual de 67,1%).

Este ano, a conferência defenderá os princípios de "simples, seguro e emocionante", adotará o tema de "criar um novo impulso para a integração, compartilhar novas oportunidades no turismo", criar plataformas para cooperação turística, aplicação inovadora e modernização do consumo, melhorar a operação orientada para o mercado, construção padronizada, gestão bem regulamentada e prática inteligente do turismo, e revelar potencial de gastos. No final do dia, espera-se que a conferência ajude a cidade a prosperar e a beneficiar a comunidade.

