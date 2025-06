VeriSilicon amplia portfólio de DSP com a série ZSP5000 Vision Core comprovada em silício para inteligência de borda

A VeriSilicon (688521.SH) lançou hoje os IPs da série ZSP5000 de Processamento Digital de Sinais (DSP), baseados em sua arquitetura DSP de quinta geração, comprovada em silício. Esta linha de produtos adota um design altamente escalável e com eficiência energética, e foi profundamente otimizada para cargas de trabalho com uso intensivo de computação, como visão computacional e IA incorporada. Combinadaànatureza configurável da arquitetura, esta série de IPs pode oferecer excelentes soluções com eficiência energética e computacional para vários dispositivos de borda.

Os IPs da série ZSP5000 incluem ZSP5000, ZSP5000UL, ZSP5000L e ZSP5000H, que proporcionam desempenho de processamento vetorial escalável, variando de 32 a 256 operações de Multiplicação-Acumulação (MAC) de 8 bits por ciclo. Para um desempenho ainda maior, o ZSP5400H multinúcleo da VeriSilicon pode combinar múltiplos núcleos ZSP5000H em uma arquitetura de diversos grupos para escalar ainda mais a capacidade de computação.

A série ZSP5000 conta com um conjunto de instruções rico e intuitivo, otimizado para facilitar a programação e o ajuste eficiente do desempenho, enquanto suas instruções dedicadas aceleram tarefas comuns de processamento de imagens e sinais, como aritmética vetorial-escalar, reduções horizontais, permutações, deslocamentos, consultas em tabelas, fixação e cálculo de médias. Ela integra a interface do coprocessador ZTurbo, possibilitando que os clientes acrescentem com facilidade instruções personalizadas e aceleradores de hardware dentro do mesmo processo, sendo compatível com a Interface de Programação de Aplicativos (API) OpenCV, que garante integração perfeita com as principais estruturas de visão computacional. Além disto, a série ZSP5000 é equipada com um subsistema de memória completo, um mecanismo DMA 3D multicanal e uma configuração multinúcleo escalável, suportando implantação flexível para um vasto espectro de aplicações.

Os IPs da série ZSP5000 são compatíveis com versões anteriores da série escalar ZSPNano da VeriSilicon, lidando com eficiência com cargas de trabalho mistas de MCU e DSP. A VeriSilicon também oferece ferramentas abrangentes de desenvolvimento ZView, incluindo um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) baseado em Eclipse, um simulador com precisão de ciclo, compilador de otimização, depurador e ferramentas de criação de perfis, que agilizam o desenvolvimento de software e a integração de sistemas.

"Com a crescente adoção do OpenCV e o aumento de demanda por cargas de trabalho de visão computacional, junto com NPUs em computação de inteligência de borda, apresentamos o ZSP5000, nossa série DSP IP de próxima geração. Ele suporta a API OpenCV padrão do setor, permite interface simplificada com NPUs mediante nossa interface FLEXA e integra recursos de processamento de áudio integrados para aplicações multimodais", disse Weijin Dai, Diretor de Estratégia, Vice-Presidente Executivo e Diretor Geral da Divisão de IP na VeriSilicon. "A eficiência energética é essencial na borda, sendo que os IPs da série ZSP5000 apresentam uma arquitetura de acessoàmemória otimizada para minimizar o consumo de energia do processador. Ele também conta com o ZTurbo, um mecanismo personalizado de extensão de instruções criado para aplicações específicas, que permite maior otimização de energia e desempenho através da integração perfeita de aceleradores de hardware. Nossos principais clientes já vêm aproveitando estes recursos, a fim de obter avanços significativos em energia e desempenho."

Sobre a VeriSilicon

A VeriSilicon se dedica a fornecer aos clientes serviços personalizados de silício com base em plataforma, abrangentes e completas, além de serviços de licenciamento de IP semicondutor, aproveitando seu IP semicondutor interno. Para informações adicionais, acesse www.verisilicon.com.

Contato com a mída: press@verisilicon.com