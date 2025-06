Expensify expande suporte global para cartões corporativos, idiomas, faturamento e reembolsos

A Expensify, Inc. (Nasdaq: EXFY), o superaplicativo de gestão financeira para despesas, viagens e cartões corporativos, anunciou hoje uma ampla expansão do suporte internacional em toda a sua plataforma. O lançamento inclui suporte para importação de cartões corporativos de mais de 10.000 bancos de todas as partes do mundo, além de recursos multilíngues, faturamento em euros, reembolsos internacionais no New Expensify e acesso beta ao Expensify Card no Reino Unido, na União Europeia e, em breve, no Canadá.

Essas atualizações marcam um marco na estratégia global da Expensify, permitindo que empresas em todo o mundo gerenciem despesas e cartões de forma mais rápida e integrada do que nunca, tudo em uma única plataforma.

“Agora, empresas do mundo todo podem lidar com despesas, cartões, reembolsos e muito mais — totalmente dentro do Expensify”, disse David Barrett, fundador e CEO da Expensify.

Destaques da expansão internacional atual:

Suporte expandido para cartões corporativos com mais de 10.000 novos bancos em todas as partes do mundo integrados para importação e reconciliação perfeitas

com mais de 10.000 novos bancos em todas as partes do mundo integrados para importação e reconciliação perfeitas Localização de idiomas além do inglês e espanhol no New Expensify, com suporte para mais 10 idiomas, incluindo francês, alemão, italiano e japonês

além do inglês e espanhol no New Expensify, com suporte para mais 10 idiomas, incluindo francês, alemão, italiano e japonês Faturamento em euros , para que os membros possam pagar suas assinaturas Expensify em euros (além de dólares americanos, libras esterlinas, dólares australianos e dólares neozelandeses)

, para que os membros possam pagar suas assinaturas Expensify em euros (além de dólares americanos, libras esterlinas, dólares australianos e dólares neozelandeses) Suporte global a reembolsos para saques de contas bancárias comerciais em dólares americanos, canadenses, libras esterlinas, euros e dólares australianos, e depósitos em contas bancárias em (quase) qualquer país — diretamente no New Expensify

para saques de contas bancárias comerciais em dólares americanos, canadenses, libras esterlinas, euros e dólares australianos, e depósitos em contas bancárias em (quase) qualquer país — diretamente no New Expensify Versão beta do Cartão Expensify agora disponível no Reino Unido e na UE, com suporte canadense a caminho

“Este é um grande dia. Não é exagero dizer que tudo o que fizemos durante anos foi em preparação para isso — oferecer a você a maneira mais rápida de fazer suas despesas, em qualquer lugar do mundo”, acrescentou Barrett.

Membros podem participar de versões beta relevantes entrando em contato com seu gerente de conta ou enviando um e-mail para concierge@expensify.com.

A Expensify ajuda 15 milhões de pessoas ao redor do mundo a controlar despesas, reservar viagens, reembolsar funcionários, gerenciar cartões corporativos, enviar faturas e pagar contas — tudo em um só lugar. Seja você autônomo, proprietário de uma pequena empresa, gestor de equipe ou responsável pelas finanças globais, deixe que a Expensify cuide das suas viagens e despesas, na velocidade de um bate-papo.

