Versa é a tecnologia por trás do beem da Swisscom: o primeiro serviço de conectividade SASE soberano do mundo

A Versa, líder global em Universal Secure Access Service Edge (SASE), anunciou hoje que o Versa Sovereign SASE está por trás do novo beem da Swisscom, uma solução integrada de rede e cibersegurança operada inteiramente na infraestrutura da Swisscom. Este lançamento marca a estreia da primeira solução SASE do mundo fornecida por uma operadora, com integraçãoàrede e desenvolvida especificamente para empresas de todos os tamanhos. O beem une segurança, soberania de dados e conectividade com a Internet em uma oferta única e integrada.

Diferente das abordagens tradicionais de cibersegurança, que dependem de agentes baseados em dispositivos ou soluções fragmentadas de múltiplos fornecedores, o beem oferece segurança integrada de maneira nativa pela própria rede. Essa arquitetura simplificada permiteàSwisscom fornecer aos clientes corporativos soberania total sobre seus dados, controle operacional centralizado e garantias de nível de serviço de ponta a ponta, assegurando uma proteção consistente e de alto nível em grande escala.

"Com o beem, a Swisscom está redefinindo o que significa ser uma operadora na era digital", afirmou Apurva Mehta, diretor técnico da Versa. "Ao integrar o SASE soberano da Versa de maneira nativaàrede da Swisscom, viabilizamos um novo modelo de conectividade segura e de alto desempenho, que atende às crescentes demandas por privacidade de dados, conformidade regulatória e soberania digital. O beem estabelece um novo padrão para que operadoras ofereçam serviços de acesso seguro dentro do próprio país, desde Zero Trust e SD-WAN até SSE completo, ao mesmo tempo em que simplifica as operações para empresas de todos os tamanhos".

"O beem reúne a simplicidade da proteção baseada em rede com o controle estratégico de uma infraestrutura soberana", afirmou Egon Steinkasserer, diretor de tecnologia B2B da Swisscom. "Com tecnologia da Versa, conseguimos oferecer conectividadeàInternet e serviços de cibersegurança integrados, com total soberania de dados, garantindo aos clientes da Swisscom uma conexão simples, soberana e segura".

SASE soberano: controle total com segurança de ponta

O Versa Sovereign SASE é um modelo de implementação anunciado em fevereiro para a plataforma VersaONE, que permite que empresas, governos e fornecedores de serviço como a Swisscom ofereçam serviços avançados e personalizados de rede e segurança diretamente em sua própria infraestrutura. Essa abordagem "desenvolva você mesmo" apresenta uma alternativa robusta ao uso de ambientes SaaS compartilhados ou de terceiros. Como solução pioneira, o Versa Sovereign SASE tem atraído atenção e adoção significativa por clientes do mundo todo.

Projetado para atender às demandas de uma era marcada por rígidos requisitos de soberania de dados, aumento das ameaças cibernéticas e complexidade regulatória, o Versa Sovereign SASE oferece às organizações controle operacional total. Ele é indicado principalmente para setores altamente regulados ou que gerenciam infraestruturas críticas, proporcionando a flexibilidade de implantar uma arquitetura isolada ou totalmente localizada no país, garantindo os mais altos níveis de proteção e conformidade.

A relevância do beem

Entre as diversas inovações que o lançamento do beem representa estão:

Primeiro produto do gênero : a Swisscom é a primeira operadora a oferecer serviços SASE integrados nativamente em suas redes móvel e fixa, eliminando a necessidade de camadas ou complementos de segurança de terceiros.

: a Swisscom é a primeira operadora a oferecer serviços SASE integrados nativamente em suas redes móvel e fixa, eliminando a necessidade de camadas ou complementos de segurança de terceiros. Soberania real : o beem é operado, hospedado e gerenciado totalmente na Suíça, garantindo conformidade com regulamentos de proteção de dados como GDPR e NIS2, além de manter total residência e controle dos dados.

: o beem é operado, hospedado e gerenciado totalmente na Suíça, garantindo conformidade com regulamentos de proteção de dados como GDPR e NIS2, além de manter total residência e controle dos dados. Segurança e rede unificadas : com tecnologia do Versa Sovereign SASE, o beem consolida rede e segurança em uma única plataforma modular, simplificando a arquitetura, acelerando a implantação e reduzindo os custos operacionais.

: com tecnologia do Versa Sovereign SASE, o beem consolida rede e segurança em uma única plataforma modular, simplificando a arquitetura, acelerando a implantação e reduzindo os custos operacionais. Segurança corporativa para todos : seja para pequenas empresas, órgãos públicos ou operadores de infraestrutura crítica, o beem se adapta para atender necessidades diversas com acesso seguro e descomplicado.

: seja para pequenas empresas, órgãos públicos ou operadores de infraestrutura crítica, o beem se adapta para atender necessidades diversas com acesso seguro e descomplicado. Segurança simples para smartphones e IoT: o beem oferece conectividade segura e com reconhecimento de identidade assim que o dispositivo se conecta, sem necessidade de nenhum app, agente ou túnel. A autenticação de dispositivos é realizada diretamente no chip SIM, garantindo controle de acesso nativo e zero-trust.

Impacto no setor

O beem representa um novo modelo para infraestrutura digital segura e soberana, não apenas na Suíça, mas globalmente. Ele valida a posição da Versa como base confiável para implementações SASE em escala nacional e posiciona a Swisscom como pioneira e referência mundial em conectividade segura.

Sobre a Swisscom

A Swisscom é a principal empresa de TIC da Suíça e, junto com a Fastweb + Vodafone, ocupa a segunda posição no mercado italiano. A empresa oferece serviços de telefonia móvel, Internet e TV, além de soluções completas de TI e serviços digitais para clientes particulares e corporativos. A Swisscom é considerada a operadora de telecomunicações mais sustentável do mundo e tem 51% de participação acionária da Confederação Suíça.

Sobre a Versa

A Versa, líder global em SASE, permite que as organizações criem redes autodefensivas, simplificando e automatizando radicalmente suas infraestruturas de rede e segurança. Com tecnologia de IA, a VersaONE Universal SASE Platform oferece soluções integradas de SSE, SD-WAN e SD-LAN, protegendo dados e combatendo ameaças cibernéticas enquanto proporciona uma experiência digital superior. Milhares de clientes no mundo todo, com centenas de milhares de sites e milhões de usuários, confiam na Versa para sua segurança e redes críticas. A Versa é uma empresa privada e conta com investidores como Sequoia Capital, Mayfield e BlackRock. Para mais informações, acesse https://www.versa-networks.com e siga a Versa no LinkedIn e no X (Twitter) @versanetworks.

Versa Networks, VOS, o logotipo da Versa e Versa Titan são ou podem ser marcas registradas da Versa Networks, Inc.

