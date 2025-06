Synchronoss Obtém Certificação de Estrutura de Privacidade de Dados UE-EUA

BRIDGEWATER, N.J., June 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss”) (NASDAQ: SNCR), líder global e inovadora em plataformas de nuvem pessoal para telecomunicações, anunciou hoje que obteve a certificação de Estrutura de Privacidade de Dados UE-EUA (DPF), administrado pelo Departamento de Comércio dos EUA.

O DPF é um mecanismo transatlântico de transferência de dados que permite que organizações sediadas nos EUA recebam e processem dados pessoais da União Europeia em conformidade com as leis europeias de privacidade, tal como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR). A estrutura fornece salvaguardas robustas, mecanismos de aplicação e opções de reparação para garantir que os dados pessoais permaneçam protegidos quando transferidos para fora da UE.

A certificação DPF reforça o compromisso de longa data da Synchronoss com os padrões internacionais de privacidade e fortalece sua posição como parceira confiável de operadoras de telecomunicações de nível 1 em todo o mundo.

“A privacidade e a proteção de dados são fundamentais para a nossa missão como provedora de nuvem de marca branca”, disse Jeff Miller, Presidente e CEO da Synchronoss. “A certificação DPF se baseia na nossa estrutura de conformidade global e reforça nossa promessa de fornecer soluções de nuvem seguras, escaláveis e amigáveis ao consumidor e que atendam aos mais altos padrões de confiança.”

“Nossa certificação DPF além de indicar o nosso alinhamento regulatório, também demonstra nossa firme dedicaçãoàgovernança responsável dos dados”, acrescentou Mark Denihan, Diretor de Privacidade da Synchronoss. “Para nossos parceiros europeus, a Estrutura de Privacidade de Dados oferece garantia de que as transferências internacionais de dados pessoais sejam realizadas com os mais altos padrões de integridade, transparência e responsabilidade, valores que são uma marca registrada do compromisso global da Synchronoss com práticas de dados confiáveis.”

Uma Base de Confiança

O DPF UE-EUA estabelece salvaguardas legalmente aplicáveis para a transferência de dados pessoais de indivíduos da UE para organizações certificadas dos EUA. Isso é particularmente vital no cenário europeu, onde a soberania digital e a gestão ética de dados são primordiais. A certificação recebida pela Synchronoss confirma sua capacidade de gerenciar dados de RH e não RH de forma responsável em contextos transfronteiriços, apoiando as expectativas de privacidade de dados de parceiros globais.

Com a adição da certificação DPF, a Synchronoss fortalece ainda mais sua estrutura abrangente de conformidade. Essa conquista se soma ao conjunto estabelecido de credenciais globais da Synchronoss, incluindo SOC 2 Tipo II para segurança e integridade de dados, ISO 27001 para gerenciamento de segurança da informação e validação de privacidade independente por meio de TRUST/e. Coletivamente, essas certificações indicam um investimento proativo e sustentado em proteção de dados e uma infraestrutura de privacidade global robusta.

Para ver a certificação DPF da Synchronoss, visite o registro do Departamento de Comércio dos EUA:

https://www.dataprivacyframework.gov

Para mais informações sobre a Synchronoss e seus compromissos globais de privacidade e conformidade, visite: www.synchronoss.com/cloud-security/

Sobre a Synchronoss

A Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR), líder global em soluções pessoais de Nuvem, capacita os provedores de serviços a estabelecer conexões seguras e significativas com seus assinantes. Nossa plataforma SaaS Cloud simplifica os processos de integração e promove o envolvimento dos assinantes por meio do uso da inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina e outros recursos avançados, resultando em fluxos de receita aprimorados, despesas reduzidas e tempo de comercialização mais rápido. Milhões de assinantes confiam na Synchronoss para proteger suas memórias mais queridas e conteúdo digital importante. Explore como as nossas soluções focadas na Nuvem redefinem a forma da conexão digital com seu mundo digital em www.synchronoss.com.

Contato de Relações com a Mídia:

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

Contato de Relações com Investidores:

Ryan Gardella

ICR INC.

ryan.gardella@icrinc.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9484819)