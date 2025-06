Intelsat faz parceria com Whitaker Peace & Development Initiative para expandir acesso à educação na África Oriental

A Intelsat, operadora de uma das maiores redes integradas de satélite e terrestre do mundo, anunciou hoje uma parceria inovadora com a organização sem fins lucrativos Whitaker Peace & Development Initiative (WPDI), do ator e humanitário vencedor do Oscar Forest Whitaker, para revolucionar o acessoàeducação em regiões afetadas por conflitos em toda a África. Pela primeira vez, a cooperação irá fornecer a conectividade da internet de alta velocidade aos Centros de Aprendizagem Comunitária da WPDI no Sudão do Sul e em Uganda, criando pontes digitais para a educação de milhares de jovens em áreas onde a infraestrutura é insuficiente ou comprometida.

A Intelsat irá equipar 10 centros, sendo sete no Sudão do Sul e três em Uganda, com conectividade via satélite. Ao longo desta parceria de três anos, a Intelsat irá prover equipamentos, serviços de conectividade gerenciada, instalação e suporte técnico contínuo. Este esforço sem precedentes trará acesso confiávelàinternet para comunidades onde a infraestrutura de conectividade tradicional é inadequada ao ensino online moderno.

"A educação é a base da paz", disse Forest Whitaker. "Na WPDI, usamos a tecnologia como um canal para oportunidades, que levam conhecimento a jovens cujas vidas foram destruídas pela violência e instabilidade política. Com as ferramentas certas, os jovens podem resgatar seus futuros e se tornar poderosos agentes de paz em suas comunidades."

A iniciativa chega em um momento crucial, com a desigualdade digital aumentando a nível mundial. Segundo a União Internacional de Telecomunicações, somente 19% das pessoas nos países menos desenvolvidos, como Sudão do Sul e Uganda, usam a internet. Em áreas diretamente afetadas por conflitos, estes números caem ainda mais, criando barreiras significativasàeducação e às oportunidades para populações vulneráveis. Ao melhorar o acesso digital, a Intelsat e a WPDI estão oferecendo aos estagiários dos centros de aprendizagem os recursos necessários para que se tornem impulsionadores de mudanças positivas em suas comunidades e mais além. Graduados dos programas da WPDI se tornaram líderes comunitários, educadores e defensores, exemplificados por pessoas como Benson Lugwar, um ex-soldado infantil que agora foi eleito e apresentador de rádio em Uganda.

"Na Intelsat, acreditamos firmemente no poder da conectividade para promover a educação e o desenvolvimento sustentável ao redor do mundo", disse Dave Wajsgras, Diretor Executivo da Intelsat. "Os esforços de Forest Whitaker e da WPDI representam exatamente o tipo de trabalho transformador que as comunicações via satélite podem possibilitar. Temos orgulho de apoiar os esforços da WPDI para unir jovens, eliminar a exclusão digital e criar caminhos para a prosperidade nas comunidades que mais precisam."

A conectividade via satélite irá permitir que a WPDI expanda significativamente sua oferta educacional, ao proporcionar acesso a recursos digitais, cursos online e programas de intercâmbio virtual que antes eram impossíveis nestes locais remotos. Os alunos irão adquirir habilidades essenciais de alfabetização digital, além do currículo definido pela WPDI em resolução de conflitos, empreendedorismo e desenvolvimento comunitário.

Sobre a WPDI

A Whitaker Peace & Development Initiative (WPDI) é uma organização não governamental com escopo e alcance internacionais, comprometida em promover a paz e a resiliência através da disseminação de habilidades e promoção do desenvolvimento sustentável e sensível ao clima em países e locais afetados por violência, pobreza, perturbações ambientais e marginalização. Na África, Europa, América Latina e América do Norte, a WPDI desenvolve uma ampla gama de programas direcionadosàformação e ao apoio a pessoas e grupos carentes, com foco especial em jovens e mulheres, ao capacitá-los para se tornarem mediadores, educadores, empreendedores e líderes, promovendo transformações positivas em suas comunidades e mais além. Para alcançar seus objetivos, a WPDI trabalha com as comunidades para elaborar e implementar programas integrados em quatro áreas: consolidação da paz, meios de vida, saúde e bem-estar, e esporte. A WPDI foi fundada em 2012 pelo artista, ativista social e enviado especial da UNESCO para a paz, Forest Whitaker. www.wpdi.org

Sobre a Intelsat

A equipe global de profissionais da Intelsat mantém o foco em fornecer comunicações via satélite seguras e ininterruptas para clientes dos setores governamental, ONGs e empresas, por meio da rede mundial de última geração e dos serviços gerenciados da empresa. Reduzindo a exclusão digital com uma das maiores e mais avançadas frotas de satélites e infraestruturas de conectividade do mundo, a Intelsat permite que pessoas e suas tecnologias se comuniquem através dos oceanos, enxerguem além dos continentes e ouçam pelos céus, promovendo a comunicação, a cooperação e a coexistência. Desde sua fundação, há seis décadas, a empresa tem sido sinônimo de pioneirismo no setor de satélites, sempre a serviço de seus clientes e do planeta. Com base em um legado de inovação e voltada para os desafios da nova geração, a equipe da Intelsat agora mira os próximos marcos na exploração espacial, revolucionando o setor e liderando a transformação digital do setor.

