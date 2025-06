Festa de São João movimenta economia no Nordeste

Comidas típicas, música, dança e muita tradição: a Festa de São João, um dos maiores eventos culturais do país, tem um papel cada vez mais relevante na economia do Nordeste. Em junho, o ritmo do forró também embala a economia regional, movimentando setores como comércio, turismo, transporte e alimentação. Com o aumento no fluxo de turistas, empresas locais se organizam para atender à demanda e aproveitar o período para impulsionar o faturamento.

Em Campina Grande (PB), por exemplo, o restaurante Yeshua se prepara com reforço na estrutura, no cardápio e no atendimento. “Organizamos todo nosso restaurante e preparamos mais refeições que o convencional. Também trazemos variedades de carnes para que os clientes possam degustar o melhor que o nosso restaurante pode oferecer”, conta Kalynne Ashley Holmes, gerente administrativa do local.

O estabelecimento também investe em uma ambientação temática e figurino especial para a equipe. “Fazemos uma ornamentação mais elaborada e procuramos mudar o fardamento de todos os funcionários”, afirma Kalynne. Durante o São João, as carnes ganham destaque no cardápio: “Temos uma mesa apenas com carnes diferentes, como lasanha, carne de panela etc”.

Movimento cresce e exige reforços

Com o aumento da clientela — principalmente turistas de outras regiões do país — o restaurante precisou reforçar a equipe. “Principalmente esse ano, contratamos cerca de três pessoas a mais”, revela. Os picos de movimento, no entanto, exigem jogo de cintura para lidar com desafios operacionais e técnicos. “Creio que lidar com alguns funcionários por certas situações e alguns problemas técnicos na hora do rush (movimento) são os maiores desafios”, explica a gerente.

Além das melhorias internas, Kalynne afirma que o Yeshua conta com parcerias que ajudam a atrair e fidelizar clientes. O restaurante faz parte da rede de estabelecimentos parceiros do Cartão de TODOS, um cartão de descontos que, entre os benefícios, oferece cashback em compras feitas em lojas parceiras em todo o Brasil. Para Bruno Castro Metzker, Diretor Regional do Cartão de TODOS no Nordeste, iniciativas como essa ajudam a movimentar a economia local e a estimular o consumo consciente.

“Nosso programa de cashback é uma forma de incentivar o consumo consciente, devolver parte do valor ao cliente e, ao mesmo tempo, movimentar os pequenos e médios negócios da economia local”, afirma. “Durante o São João, esse tipo de benefício é ainda mais relevante, já que o volume de compras cresce e as famílias buscam formas de economizar sem abrir mão do lazer e da gastronomia”, ressalta Metzker.

Cultura e economia lado a lado

Além de movimentar a economia, o São João é uma oportunidade para valorizar a identidade cultural do Nordeste. “Acho muito importante a valorização que nos dão. O Nordeste sofre muito preconceito em outras regiões e as festas ajudam os outros estados a conhecerem melhor nossa cultura e nossas comidas típicas”, diz Kalynne.

Aberto no ano passado, o restaurante teve no São João de 2024 uma importante lição para o futuro. “O São João do ano passado nos ensinou a sermos muito bem preparados, com funcionários e com a comida”, conta a gerente. Agora, a expectativa é ampliar ainda mais o alcance. “Esperamos muitos clientes novos e satisfeitos para voltar com fome ano que vem”.

