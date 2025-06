Corretora oferece gestão de risco integrada para carga sensível

Com o aumento das operações logísticas envolvendo cargas de alto valor agregado, perecíveis e produtos regulados, a Zanini Seguros reforçou sua atuação com foco na gestão de risco integrada. A corretora tem oferecido soluções técnicas específicas para embarcadores, transportadoras e operadores logísticos que enfrentam desafios relacionados à segurança e conformidade no transporte de mercadorias.

“A gestão de risco deixou de ser apenas uma exigência contratual e passou a ser parte estratégica da operação. Em cargas sensíveis, o seguro deve ser pensado de forma integrada à cadeia logística, considerando que cada embarque e suas mercadorias são analisados individualmente para definição das melhores práticas de segurança”, afirma Mariana Turcato, coordenadora de seguros de transportes da Zanini.

A corretora oferece serviços que vão desde a análise e adequação de apólices até a implantação de medidas preventivas como elaboração de PGRs (Planos de Gerenciamento de Risco), definição de rotas, rastreamento via sistemas homologados, escoltas armadas e integração com gerenciadoras de risco. Também presta suporte especializado em caso de sinistro, com foco na redução da sinistralidade e no restabelecimento rápido da operação.

O serviço atende setores como eletroeletrônicos, farmacêuticos, cosméticos e alimentos refrigerados, alinhando-se às exigências contratuais dos embarcadores e às normas regulatórias vigentes. A atuação da Zanini também observa os parâmetros definidos pela Resolução CNSP nº 407/2021, que regulamenta os seguros de transporte no Brasil.

