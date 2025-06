Relatório da NetApp destaca a intensa disputa pela liderança global em IA

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, lançou hoje seu novo relatório, The AI Space Race, que analisa quais países estãoàfrente na intensa disputa global pela liderança em inovação de IA. Embora alguns países estejam mais avançados do que outros, a pesquisa com CEOs e executivos de TI nos EUA, China, Reino Unido e Índia revela que todos os participantes têm potencial para prosperar nessa corrida pela dominância em IA.

A IA deixou de ser opcional para as empresas, e a região que liderar o mundo em inovação de IA estará bem posicionada para se tornar uma potência tecnológica e colher benefícios como crescimento econômico, melhoria na qualidade de vida e influência política global nos próximos anos. Para que a inovação em IA ocorra de maneira eficaz, as organizações precisam preparar seus dados, tornando-os acessíveis, seguros e escalonáveis onde quer que estejam, a fim de gerar resultados confiáveis e valiosos.

"Na ‘Corrida Espacial’ dos anos 1960, as potências globais aceleraram a inovação científica movidas pelo orgulho nacional. Os desdobramentos da ‘Corrida Espacial da IA’ vão moldar o mundo pelas próximas décadas", disse Gabie Boko, CMO da NetApp. "As empresas e regiões que conseguirem preparar seus dados para a IA terão condições de gerar insights de negócio diferenciados e eficiências operacionais que as colocarãoàfrente da concorrência. Uma infraestrutura de dados inteligente, escalonável e segura será um fator decisivoàmedida que a competição global pressiona os negócios a concretizar suas ambições em IA e entender como transformá-las em vantagens reais e duradouras".

A Corrida Espacial da IA ainda está em aberto

Quando perguntados sobre qual região está mais bem posicionada para liderar a inovação em IA no longo prazo, os entrevistados de todos os países apontaram majoritariamente os EUA (43%).

No entanto, todos se consideram prontos para a IA, e cada região se vê competitiva na corrida global pela inovação em IA. O relatório mostra que 81% dos entrevistados no mundo estão atualmente testando ou ampliando projetos de IA, enquanto 88% acreditam que suas organizações estão majoritariamente ou totalmente preparadas para sustentar a transformação com IA. O enorme investimento global em inovação em IA demonstra que todos buscam a liderança mundial em IA. Ainda assim, alguns países trabalham com mais intensidade, e os entrevistados da Índia (29%) e do Reino Unido (32%) relatam sentir maior pressão para competir, já que China e EUA são vistos como líderes claros. Com essa rivalidade acirrada e investimentos ativos, o campo está aberto para qualquer país alcançar esse objetivo.

As diferenças globais no estágio da inovação em IA refletem prioridades distintas em sua implementação. Na China, 35% dos entrevistados destacam a escalabilidade como capacidade principal, 11 pontos percentuais acima da média global, indicando um foco em implantações rápidas para obter impacto rápido. Por outro lado, os líderes dos EUA, Reino Unido e Índia dão mais ênfaseàintegração com sistemas existentes. Essa estratégia de longo prazo visa garantir crescimento sustentável da IA, podendo gerar maior valor de negócio no futuro, enquanto o enfoque de curto prazo pode trazer resultados mais imediatos.

Alinhando ambições empresariaisàrealidade tecnológica

Embora as organizações estejam focadas em acelerar a inovação em IA, CEOs e líderes de TI precisam estar alinhados quanto ao estado de seus ambientes tecnológicos e os planos para garantir o sucesso e a liderança a longo prazo.

Na China, a pesquisa indica um desalinhamento crítico entre CEOs e líderes de TI em relaçãoàprontidão eàimplantação efetiva da IA, o que pode comprometer o potencial de liderança a longo prazo: 92% dos CEOs chineses afirmam ter projetos de IA ativos, em comparação com apenas 74% dos líderes de TI chineses. Nos EUA, o alinhamento é maior: 77% dos CEOs e 86% dos líderes de TI dizem o mesmo. As percepções sobre prontidão também divergem. 68% dos CEOs chineses consideram suas organizações preparadas para IA (em comparação com 62% globalmente), mas apenas 58% dos líderes de TI concordam (72% globalmente). Nos EUA, a prontidão entre CEOs e TI está mais próxima, com 60% e 61%, respectivamente. Essas diferenças indicam que o alinhamento interno, e não apenas a ambição, pode determinar como as estratégias de IA são executadas, variando conforme região e função.

No entanto, preocupações com a qualidade dos resultados dos projetos de IA podem atrasar a inovação se não forem solucionadas. Globalmente, 79% dos entrevistados disseram ter receio de modelos falhos e insights enviesados causados por estratégias de nuvem e dados inadequados. Para aproveitar o potencial da inovação em IA, as empresas precisarão de estratégias robustas de governança de dados como base para sua transformação digital.

"Um dos fatores mais importantes para o sucesso na Corrida Espacial da IA será a infraestrutura e gestão de dados, apoiadas por soluções em nuvem ágeis, seguras e escalonáveis", afirmou Russell Fishman, diretor sênior de gestão de produtos da NetApp. "As organizações vencedoras serão aquelas que reconhecerem a necessidade de uma infraestrutura de dados inteligente para garantir inovação contínua em IA. Isso é essencial independentemente do tamanho, setor ou localização da empresa. À medida que as organizações do mundo todo adotam IA em larga escala, a NetApp está pronta para ajudar a extrair o máximo valor dos dados, criando uma infraestrutura de dados preparada para IA que unifica, gerencia e potencializa os dados para alcançar os melhores resultados com a IA".

A Corrida Espacial da IA está apenas começando, mas as organizações que agirem mais rápido serão líderes em inovação de IA. A competição intensa destacada neste relatório indica que as empresas precisam encontrar um diferencial para usar a IA de maneira segura e eficiente, mantendo-seàfrente dos concorrentes, independentemente da velocidade da corrida. Adotar uma infraestrutura inteligente de dados oferece flexibilidade e agilidade incomparáveis para migrar para a nuvem quando necessário, escalonar cargas de trabalho de IA de maneira fluida, reduzir custos e se adaptar rapidamente às mudanças do mercado. Conforme a IA avança de gerar conteúdo para realizar ações, as empresas precisam de segurança que comece pelos próprios dados. Apenas uma infraestrutura de dados inteligente oferece uma cadeia de confiança completa, permitindo que as empresas avancem rápido sem perder o controle.

Para saber mais, leia o resumo do relatório e o infográfico:

Participe do evento no LinkedIn Live com NetApp e Steve McDowell, da NAND Research, na quarta-feira, 25 de junho, às 11h ET: https://www.linkedin.com/events/7340492842705821697/about/

Metodologia

Em maio de 2025, a NetApp fez uma parceria com a Wakefield Research para realizar um estudo quantitativo com 400 executivos de TI e 400 CEOs em 4 países (EUA, China, Reino Unido e Índia).

Recursos adicionais

Sobre a NetApp

A NetApp é a empresa de infraestrutura inteligente de dados, combinando armazenamento unificado de dados, dados integrados e serviços operacionais e de cargas de trabalho para transformar um mundo de interrupções em oportunidades para cada cliente. A NetApp cria uma infraestrutura sem silos, aproveitando a observabilidade e a IA para possibilitar a melhor gestão de dados do setor. Como o único serviço de armazenamento de nível empresarial nativamente incorporado nas maiores nuvens do mundo, nosso armazenamento de dados oferece flexibilidade contínua. Além disso, nossos serviços de dados criam uma vantagem de dados por meio de superior resiliência cibernética, governança e agilidade de aplicativos. Nossos serviços operacionais e de cargas de trabalho proporcionam otimização contínua de desempenho e eficiência para infraestrutura e cargas de trabalho por meio de observabilidade e IA. Independentemente do tipo de dados, da carga de trabalho ou do ambiente, com a NetApp, você pode transformar sua infraestrutura de dados para concretizar as possibilidades do seu negócio. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo da NETAPP e as marcas listadas em www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250625716255/pt/

Contato com a mídia:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Contato com investidores:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com